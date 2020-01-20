Российские власти предполагают создать аналог GitHub

Минэкономики РФ предложило создать в стране аналог принадлежащего Microsoft сервиса GitHub — хранилища открытого кода. Это необходимо на случай отключения России от GitHub и других подобных мировых репозиториев из-за санкций.

Как сообщается в последней версии федерального проекта «Искусственный интеллект», разработанного Минэкономики и Сбербанком, на создание российского аналога GitHub предложено выделить 2,1 млрд рублей.

В российский репозиторий предлагается копировать наиболее востребованные программы из зарубежных открытых источников. Отечественный GitHub может появиться к 2021 году, а к 2024 году таких репозиториев должно стать пять, предполагает проект.

В Минэкономики считают, что идея российского аналога GitHub актуальна и является одним из «ключевых мероприятий для обеспечения условий для создания открытых библиотек ИИ» в рамках реализации национальной стратегии развития ИИ до 2030 года, утвержденной президентом РФ в октябре 2019 года. Проект еще не одобрен правительством.

Эксперты рынка отмечают, что аналог GitHub может быть востребован только при создании сообщества вокруг платформы. Однако на российском аналоге не соберешь большие сообщества, он будет «напоминать ситуацию, когда накрыли и украсили стол, а гости не пришли». Польза от собственной копии GitHub может быть только в случае обязательной публикации в нем результатов разработки софта за бюджетные деньги, причем под открытой лицензией.

Напомним, летом прошлого года GitHub начал ограничивать доступ к платформе для разработчиков, проживающих в тех странах и регионах, которые находятся в санкционном списке США. Так доступ к репозиторию был закрыт для Крыма, Кубы, Ирана, Северной Кореи и Сирии.

