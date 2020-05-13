Правительство РФ отказалось от создания конкурента «Википедии»

Похоже, российский кабинет министров передумал создавать аналог «Википедии» на базе электронной версии Большой российской энциклопедии (БРЭ).

В начале недели распоряжение о создании этого проекта от 25 августа 2016 года было признано утратившим силу, а рабочая группа, которая должна была вести проект, была упразднена.

Однако, по словам замминистра связи Алексея Волина, входившего в эту группу, создание проекта продолжится, а рабочая группа распущена, поскольку выполнила стоящие перед ней задачи.

Напомним, проект стартовавший 1 июля 2019 года, был рассчитан на 33 месяца и по планам разработчиков должен был завершиться 1 апреля 2022 года.

Правительство РФ планировало выделить на его развитие в 2020-2022 годах почти 1,7 млрд рублей.

В рабочую группу, ответственную за подготовку проекта к запуску, утвержденную в 2016 году председателем российского правительства Дмитрием Медведевым, входил 21 человек, в том числе первый заместитель главы аппарата правительства Сергей Приходько и уже упомянутый замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.