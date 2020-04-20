В России разработают видеоплатформу, аналогичную Zoom

Российские министерства просвещения и цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработают к началу нового учебного года платформу для видеосвязи, аналогичную Zoom.

Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, в новом продукте «Цифровая образовательная среда» будут использованы только российские разработки и программное обеспечение, в том числе и видеоплатформа, аналогичная Zoom и Skype.

Министр подчеркнул, что такая платформа нужна для того, чтобы исключить из образовательного процесса проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем. Работа над созданием видеоплатформы уже ведется и, вероятней всего, к началу следующего учебного года решение будет представлено широкой общественности.

Напомним, ежедневное количество пользователей Zoom выросло за последние три месяца в 20 раз. В марте этого года каждый день сервисом (платно и бесплатно) пользовалось более 200 млн человек.

Отметим, что в связи с проблемами безопасности, обнаруженными в сервисе, власти Нью-Йорка запретили школам использовать Zoom для дистанционного обучения.

Google также официально запретил своим сотрудникам использовать эту платформу для видеоконференций. Также как и госучреждения на Тайване.