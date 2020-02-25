Safari начнёт отклонять HTTPS-сертификаты со сроком действия более 13 месяцев

Компания Apple объявила, что позже в этом году браузер Safari начнёт отклонять новые HTTPS-сертификаты со сроком действия более 13 месяцев (398 дней).

Это изменение коснётся сертификатов, выпущенных начиная с 1 сентября 2020. Новые правила не распространяются на сертификаты, выданные до этой даты.

При отклонении сертификата пользователи сайта будут видеть предупреждение безопасности.

Как отмечает The Register, такие сайты, как GitHub и Microsoft, имеют сертификаты со сроком действия 2 года. Согласно правилам Apple, если они получат новый двухгодичный сертификат в сентябре, то он будет отклоняться.

Ранее центры сертификации выпускали сертификаты со сроком действия более 5 лет. В 2017 году максимальный период валидности был сокращён до 825 дней.

Для пользователей новый порог означает, что посещаемые ими сайты соответствуют новейшим стандартам в области шифрования и безопасности.

Что касается разработчиков и владельцев сайтов, то для них новые правила означают увеличение рабочей нагрузки по управлению сертификатами.