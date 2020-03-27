Яндекс.Вебмастер покажет, как используются возможности представления сайта в поиске

Яндекс.Вебмастер начал показывать статус элементов поисковой выдачи, которые помогают формировать сниппеты и специальные ответы:

1. Зеленая галочка означает, что возможность используется сайтом. Вероятность, что в поиске будет показан специальный ответ или расширенный сниппет, повышается.

2. Оранжевый восклицательный знак указывает, что возможность пока не используется сайтом, и на это стоит обратить внимание.

Для элемента «Рейтинг, телефон и адрес» статус в Вебмастере не показывается,проверить наличие информации по организациям можно прямо в интерфейсе Яндекс.Справочника.

Cтатусы элементов отражаются в разделе «Представление в поиске» в отдельном блоке, находящемся в правой части раздела:

Блок содержит общую шкалу, которая показывает, насколько сайт использует элементы для формирования сниппетов и специальных ответов. А также список всех специальных ответов и сниппетов со статусами.

Напомним, в феврале в Вебмастере появился новый раздел «Представление в поиске». В нем описаны специальные ответы и расширенные сниппеты, которые делают отображение сайта в результатах поиска информативнее.