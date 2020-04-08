Минкомсвязи РФ обязало телеканалы и соцсети разработать версии сайтов без видео

Минкомсвязи обязало крупнейшие телеканалы, включая «Первый», ТНТ и НТВ, и социальные сети ВКонтакте и Одноклассники к маю создать специальные версии сайтов без «потокового видео».

Речь идет о реализации свободного доступа к социально значимым сайтам, в список которых были включены вышеозначенные ресурсы. Таким образом телеканалы и соцсети должны создать и сообщить операторам IP-адреса сайтов без потокового видео, на которые пользователь будет попадать при нулевом балансе (в остальных случаях будут доступны полные версии).

Как сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, если компании не сделают этого, то покинут перечень значимых ресурсов.

Напомним, что всего в перечень социально значимых сайтов попал 391 ресурс, доступ к которым с 1 апреля по 1 июля не тарифицируется в сетях домашнего фиксированного интернета Ростелекома, МТС, Вымпелкома, МегаФона и ЭР Телекома.

Крупные телеканалы пока никак не комментируют необходимость создания текстовых версий своих сайтов, уведомлений от чиновников они не получали. В Яндексе и Mail.ru Group также отказались от комментариев.

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и ИТ ранее оценивала затраты для операторов и интернет-сервисов на «доступный интернет» в 150 млрд рублей, в них в том числе входили и расходы на «лайт-версии» сайтов.