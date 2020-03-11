Автор: Мириам Эллис (Miriam Ellis) – основатель Solas Web Design, занимается поддержкой продукта Moz Local, отвечает на все вопросы по локальному SEO на форуме компании.



Как регистрироваться в Google My Business, если у вас несколько компаний или офисов по одному адресу? Сколько страниц можно завести? Что определяет правомочность и какие наказания грозят в случае ошибки? Как называть предприятия, расположенные по одному и тому же адресу?

Правила размещения сведений о компании в Google содержат ответы на большинство вопросов, связанных с зарегистрированными по одному адресу предприятиями. При этом отсутствие информации о некоторых деталях может вызывать путаницу и приводить к ошибкам.

В статье мы рассмотрим самые частые вопросы, которые владельцы бизнеса и маркетологи поднимают по этой теме.

1. У меня несколько предприятий по одному адресу. Могу ли я иметь несколько страниц в Google My Business?

Если вы на законных основаниях управляете несколькими разными с юридической точки зрения предприятиями, обычно вы можете создать страницу для каждого из них.

В целом это не такая уж редкая ситуация, когда несколько компаний находятся по общему адресу.

2. Как узнать, достаточно ли компании разные, чтобы иметь право на отдельные страницы в GMB?

Если каждая компания, которой вы управляете, зарегистрирована в соответствующих органах, имеет уникальный налоговый идентификатор, отдельный номер телефона, а в указанные часы работы её сотрудники лично обслуживают клиентов, то у неё есть право на отдельный профиль.

3. Может ли территория обслуживания включать несколько компаний по одному адресу?

Google исторически относился к SAB (Services Area Business – компания или индивидуальный предприниматель, которые обслуживают определённую территорию) иначе, чем к традиционным компаниям, принимающим клиентов в офисе.

Хотя официально правила Google не запрещают листинг нескольких SAB по одному адресу, в отрасли это не считается лучшей практикой. По наблюдениям специалистов, Google более активно блокирует SAB в этом сценарии, даже если компании/бизнесы являются действительно разными. В связи с этим, лучше избегать совместного размещения SAB.

4. Что может сделать компании неподходящими для получения отдельных профилей в Google My Business по одному адресу?

Если ваши компании не зарегистрированы как отдельные предприятия или у них отсутствует собственный телефонный номер, то вы не сможете создать для них отдельные профили.

Кроме того, если ваши бизнесы — это всего лишь разные линейки товаров или услуг, которые предлагаются под эгидой одной компании (например, рабочий, который ремонтирует и водонагреватели, и кондиционеры), то они не могут получить отдельные профили.

5. Возможны ли санкции, если я зарегистрирую несколько несоответствующих требованиям предприятий по одному адресу?

Да, это возможно. Google может в любой момент приостановить один или несколько таких профилей. Это значит, что он удалит профиль и связанные с ним отзывы.

6. Помогут ли бизнес-адреса убедить Google, что у меня два адреса и я могу иметь больше одного профиля в GMB?

Нет. Google не обращает внимания на бизнес-адреса («suite numbers» — адрес компании внутри офисного здания) – как легитимные, так и фиктивные. Не тратьте время на попытки сделать одно местоположение похожим на несколько, назначив разные бизнес-адреса своим подразделениям, чтобы претендовать на право создания нескольких профилей.

7. Можно ли создать профиль для компании, которая располагается в коворкинге?

Если ваша компания имеет уникальный прямой телефонный номер, на который вы принимаете звонки, а в пространстве коворкинга в указанные часы работы находятся ваши сотрудники, то да, вы можете претендовать на листинг в Google My Business.

Однако, если другие компании по тому же адресу указали те же категории или конкурируют с вами по тем же поисковым запросам, то вы или ваши конкуренты можете быть исключены из блока локальной выдачи Google в связи с общими элементами.

8. Сколько профилей я могу иметь, если по моему адресу находятся несколько сезонных предприятий?

Если летом в вашем здании находится фруктовый лоток, а зимой – точка по продаже новогодних ёлок, то вам необходимо внимательно следовать рекомендациям для сезонных компаний в Google.

Чтобы каждая компания имела право на листинг, она должна иметь круглогодичную вывеску и указывать, а затем удалять часы работы в GMB при открытии и закрытии сезона. У каждого объекта должно быть своё название, номер телефона и категория.

9. Как следует называть компании, если они расположены по одному адресу?

Чтобы снизить риск фильтрации или штрафов, предприятия, находящиеся в одном месте, должны уделять пристальное внимание своим наименованиям.

В целом выделяют следующие пять ситуаций:

Если одно предприятие содержится внутри другого, как в случае с McDonald’s внутри Walmart, названия в Google My Business должны быть «McDonald’s» и «Walmart», а не «McDonalds внутри Walmart».

Если бренды, такие как Taco Bell и Dunkin’ Donuts, находятся в одном месте, им не следует объединять свои названия в профилях. Они должны либо создать единый листинг с одним из названий, либо, если бренды работают независимо, уникальный профиль для каждого отдельного бренда.

Если профили отражают действующие отделы внутри компании — например, отдел продаж и отдел запчастей дилерского центра Chevrolet – тогда правильно назвать профили «Отдел продаж Chevrolet» и «Отдел запчастей Chevrolet». Если у подразделений отличаются названия, имеются отдельные телефонные номера и категории в GMB, то никаких штрафов за использование названия бренда быть не должно.

Если бренд продает продукцию другого бренда – например, Big-O продаёт шины Firestone, – не включайте брендинг продаваемого продукта в название компании в GMB. При этом Google оговаривает, что, если компания является авторизованным продавцом товара или услуги, то вы можете использовать название соответствующей торговой марки при создании профиля, например «TCC Verizon Wireless. Премиум-ритейлер».

Если владелец создаёт несколько предприятий в одном месте, то лучше, чтобы их названия отличались. Например, человек, управляющий гончарной мастерской и центром по уходу за домашними животными в одном и том же здании, может уменьшить вероятность фильтров, штрафов и других проблем, если будет избегать совпадающих названий, таких «Rainbow Pottery» и «Rainbow Pet Grooming» в одном и том же месте.

10. Можно ли создавать отдельные страницы для встреч, мастер-классов и других мероприятий по одному адресу?

К сожалению, на этот вопрос официальные рекомендации GMB не дают точного ответа. Согласно Google, не следует создавать такие листинги для любых локаций, которыми вы не владеете или не имеете права их представлять.

При этом, даже если вы владеете зданием, создать такие профили не получится. Например, колледж может заводить отдельные страницы для разных подразделений в кампусе, но не может создавать отдельные профили для каждого предлагаемого курса.

Ещё один пример – инструктор по йоге, который проводит занятия по трём разным адресам. Если владельцы зданий дадут ему разрешение на листинг по этим адресам вместе с другими инструкторами, то такая активность может быть расценена как спам, а листинги – подвергнуться фильтрации из-за общих элементов (занятия по йоге) в названии по одному и тому же адресу.

Кроме того, эти страницы могут конкурировать с профилями зданий, в котором находятся эти инструкторы.

Поскольку правила Google в данном случае недостаточно ясны, здесь есть определённая свобода действий. Поэтому здесь можно действовать на своё усмотрение, но расценивать эти профили как экспериментальные – на случай, если Google в какой-то момент решит их удалить.

11. Как настроить разные часы работы для разных функциональных подразделений?

Настройка нескольких режимов работы актуальна для ограниченного числа предприятий.

Например, на заправке может быть магазин, который открыт с 6:00 до 22:00, при этом сами колонки работают круглосуточно.

Google приводит следующие рекомендации для таких предприятий:

Банки . Укажите часы работы операционного зала или время, когда клиенты могут получить обслуживание, не выходя из машины. Для банкоматов создайте отдельные страницы с графиком работы устройства.

. Укажите часы работы операционного зала или время, когда клиенты могут получить обслуживание, не выходя из машины. Для банкоматов создайте отдельные страницы с графиком работы устройства. Автосалоны . Добавьте часы продажи автомобилей. Если для нового и подержанного транспорта они разные, укажите часы продажи новых автомобилей.

. Добавьте часы продажи автомобилей. Если для нового и подержанного транспорта они разные, укажите часы продажи новых автомобилей. АЗС . Укажите время, когда посетитель может заправить автомобиль.

. Укажите время, когда посетитель может заправить автомобиль. Рестораны . Добавьте часы, когда вы обслуживаете посетителей за столиками или продаёте еду на вынос. Если оба варианта не подходят, отметьте, когда клиенты могут купить еду, не выходя из машины, или добавьте график работы службы доставки.

. Добавьте часы, когда вы обслуживаете посетителей за столиками или продаёте еду на вынос. Если оба варианта не подходят, отметьте, когда клиенты могут купить еду, не выходя из машины, или добавьте график работы службы доставки. Складские помещения. Укажите график работы офиса. Если этот вариант не подходит, добавьте время, когда открыт главный въезд.

12. Может ли информация с моей страницы смешиваться с данными другой компании по тому же адресу?

Не так давно в блогах на тему локального SEO довольно часто встречались задокументированные случаи так называемого «объединения листингов».

В этих ситуациях такие детали, как похожие или общие названия, адреса и телефонные номера, могли приводить к тому, что Google объединял два листинга вместе. В результате могли возникать случаи, когда отзывы по одной компании появлялись в профиле у другой.

В последние годы Google удалось по большей части устранить этот баг. Однако такого рода ошибки дают понять, что у каждого предприятия должен быть свой собственный номер телефона, а также, по возможности, уникальное название и категории.

13. Почему только одна из моих компаний, расположенных по одному адресу, ранжируется в Local Pack?

Самой частой причиной такой ситуации является фильтрация компаний из-за общих элементов в листингах.

Если вы попытаетесь создать несколько страниц для компаний по одному адресу, которые имеют общие категории в GMB или конкурируют по одним и тем же ключевым словам, то фильтры Google оставят только один вариант для ранжирования в блоке локальной выдачи.

По этой причине создание нескольких листингов для бизнесов, у которых одинаковые категории или отрасли, не является лучшей практикой и такой ситуации лучше избегать.

14. Google отфильтровал мой листинг из-за совместного размещения. Что делать?

Этот вопрос стал особенно актуален после запуска фильтра Possum в сентябре 2016 года. Компании с одним адресом (или даже в одном районе), которые имеют общую категорию и конкурируют по одним и тем же запросам, часто оказываются в ситуации, когда их листинг убирается из блока локальной выдачи, тогда как другая компания или конкурент поблизости занимает высокие позиции.

Попытки Google обеспечить разнообразие результатов поиска привело к тому, что поисковик отфильтровывает те компании, которые кажутся слишком похожими, если они очень близко расположены друг к другу.

Если вы находитесь в одном здании со своим конкурентом, но при этом ваш листинг не отображается в блоке локальной выдачи, воспользуйтесь функцией увеличения масштаба карты и посмотрите, не появится ли ваша компания. Если появится, то вполне возможно, что причина отсутствия вашего листинга в блоке – фильтрация.

Что делать? Есть несколько вариантов решения этой проблемы. В качестве крайней меры вы можете переместить свою компанию в ту часть города, где вы не будете делить адрес с другими предприятиями, и где поблизости у вас не будет конкурентов.

Более практичный вариант – провести аудит вашего конкурента, сравнить его метрики со своими, чтобы понять, почему Google выбирает его листинг для показа в результатах поиска.

Исходя из результатов аудита, можно будет создать стратегию, позволяющую обойти конкурента, чтобы Google перестал отфильтровывать вашу компанию.

Вместо заключения

Нет ничего плохого в том, чтобы несколько компаний использовали один адрес. В локальном индексе Google полно предприятий, которые находятся в такой ситуации, но при этом хорошо ранжируются и не боятся наказаний. Ключ к успеху и безопасности в данном случае – внимание к деталям.

Избежать фильтрации и улучшить позиции вам помогут оценка соответствия требованиям, точное и честное представление своего бренда, а также соблюдение рекомендаций Google и применение лучших отраслевых практик.