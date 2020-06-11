Сбербанк договорился о покупке сервиса 2ГИС

Сбербанк подписал обязывающие документы о приобретении контрольной доли в сервисе 2ГИС.

В рамках сделки 2ГИС был оценен в 14,3 млрд рублей. После приобретения, из состава владельцев 2ГИС полностью выйдут фонды Baring Vostok и RTP Global, которым принадлежало 20% и 2,3% соответственно. В сделке также примет участие совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта ООО «О2О Холдинг» (О2О).

Предполагается, что интеграция с 2ГИС ускорит развитие различных направлений бизнеса Сбербанка, его экосистемы, а также совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group, таких как «Сберлогистика», «Сбермаркет», «Ситимобил», Delivery Club, SberFood, «Самокат» и другие. Кроме того, сервисы 2ГИС будут интегрированы с банковскими приложениями для физлиц и корпоративных клиентов.

Отметим, 2ГИС занимает шестое место в рейтинге самых дорогих компаний рунета по версии Forbes с оценкой в $320 млн. По собственным данным сервиса, который охватывает 486 городов в 11 странах, ежемесячная аудитория 2ГИС составляет около 50 млн пользователей.

По данным Mediascope, в последний раз 2ГИС входил в ТОП-10 самых популярных интернет-холдингов в июне 2019-го — его ежемесячная всероссийская аудитория на десктопах и мобильных устройствах в крупных городах тогда составляла 19,7 млн человек. Согласно последним доступным данным измерителя, за март 2020-го, она была ниже — 17,767 млн человек. Для сравнения: аудитория сервисов Сбербанка за эти же периоды выросла почти вдвое — с 35,405 млн до 71,610 млн человек соответственно.

Напомним, Сбербанк начал переговоры о приобретении активов картографического сервиса 2ГИС в августе 2019 года. Инициаторами диалога были владельцы 2ГИС, однако и Сбербанк считал это хорошей возможностью «расширить свою экосистему». Кроме того, у Baring Vostok в то время завершался инвестиционный период в проекте, и фонд искал возможности выхода.