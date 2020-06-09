Сбербанк планирует увеличить долю в Rambler Group

Сбербанк ведет переговоры с Александром Мамутом о снижении его доли в Rambler Group. Как сообщают источники, близкие к сторонам переговоров, вопрос о перераспределении долей возник на фоне разбирательств с Nginx.

Доля структуры Александра Мамута в СП может снизиться с 46,5% до 40%, а Сбербанку перейдет контроль над группой (сейчас банк также владеет 46,5%). Сбербанк оценивает, могут ли действия против Nginx рассматриваться как не соответствующие одному из условий соглашения о вхождении банка в капитал Ramblеr.

В апреле 2019 года Сбербанк объявил об инвестициях в капитал Rambler Group в обмен на 46,5% холдинга. В рамках соглашения компании заключили операционное партнерство, которое подразумевает включение в экосистему банка продуктов холдинга. После завершения сделки, Сбербанк получил онлайн-кинотеатр Оkkо, Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru, LiveJournal.com, сервис Рамблер.Касса и кинотеатр «Художественный».

Напомним, в декабре прошлого года в московском офисе Nginx прошли обыски. Было возбуждено уголовное дело по заявлению Lynwood Investments. Оно касалось претензий Rambler Group, которая заявила о своих исключительных правах на программное обеспечение Nginx. Именно Lynwood уступила структуре Rambler права на предъявление претензий.

Эти события вызвали большой резонанс среди участников рынка. Директор по распространению технологий Яндекса Григорий Бакунов сделал официальное заявление, отражающее позицию Яндекса относительно преследований за открытый код. Компания Mail.ru Group и ВКонтакте также выступили в поддержку Nginx с утверждением, что open source технологии должны быть свободными.

В апреле Rambler расторг договор с Lynwood и попросил прекратить уголовное дело против Nginx. В то же время Lynwood сохранила за собой право доказывать причинение убытков и их компенсации по этому делу от своего имени. Тогда же сообщалось, что она продолжит разбирательство с Nginx.