Сбербанк вернул Яндексу «золотую акцию»

Сбербанк вернул «золотую акцию» обратно Яндексу. Как сообщили представители банка, «золотая акция» была передана 23 декабря.

Правление Сбербанка в середине ноября одобрило сделку по продаже «золотой акции» Яндекса обратно этой компании за один евро. Банк приобрел ее в 2009 году по той же символической цене.

Напомним, с помощью «золотой акции» Яндекс предоставил российским властям в лице Сбербанка возможность влиять на ключевые решения в компании. Приоритетная акция предоставляла банку право «вето» в отношении сделок по концентрации 25% или более акций Яндекса.

Отметим также, что акционеры Яндекса 20 декабря поддержали изменение структуры корпоративного управления, предполагающее создание Фонда общественных интересов (Public Interests Foundation), который будет держателем «золотой акции» и будет принимать участие в ряде ключевых решений.

Это фонд будет выдвигать двух кандидатов в совет директоров, будет согласовывать сделки по консолидации более 10% голосующих или экономических акций в одних руках, а также получит право «вето» на решения компании по вопросам передачи персональных данных российских пользователей или значимой интеллектуальной собственности.

Компания согласовала новую структуру управления с администрацией президента РФ и получила одобрение первых лиц государства.