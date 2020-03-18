В словаре Schema.org появились новые типы разметки, связанные с COVID-19

Команда разработчиков Schema.org выпустила версию 7.0 своих спецификаций. Релиз включает новые типы структурированных данных, добавленные в свете стремительного распространения COVID-19. Рассмотрим подробнее.

Новое свойство «eventAttendanceMode» для разметки «Event» позволяет указать, как будет проводиться мероприятие: онлайн, офлайн или в смешанном формате.

Новый тип структурированных данных «SpecialAnnouncement» позволяет размечать текстовые сообщения с датой. Этот тип разметки ориентирован на обновления, публикуемые локальными организациями, такими как школы, аптеки, больницы, сообщества, полиция и местные власти. В частности, что касается новостей на такую тему, как вспышка коронавируса.

Ещё один новый тип структурированных данных – «CovidTestingFacility» — предназначен для представления как уже устоявшихся, так и временных объектов для проведения тестирования, которые открываются в связи с распространением COVID-19.

Разработчики также заявили, что продолжат обновлять словарь с учётом обратной связи и призвали те организации, которые публикуют такого рода новости, подавать свои предложения.

Когда поисковые системы добавят поддержку новых структурированных данных, организации и предприятия смогут использовать их для оповещения своей аудитории о важных изменениях прямо в результатах поиска.