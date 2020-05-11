СМИ: Эрик Шмидт больше не является техническим советником Alphabet

Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) больше не является техническим советником Alphabet. Об этом сообщает CNET со ссылкой на свои источники.

Шмидт перестал выполнять обязанности советника холдинга по вопросам науки и технологии в феврале. При этом он остался одним из акционеров компании.

Эрик Шмидт является важной частью истории Google. Он начал работу в компании в 2001 году и управлял её выходом на Nasdaq в 2004 году.

В 2011 году Ларри Пейдж сменил Шмидта на посту генерального директора Google, но топ-менеджер остался в составе правления и получил должность исполнительного председателя совета директоров.

В 2017 году Шмидт покинул этот пост, но остался советником Alphabet.

Теперь он полностью отошёл от управления компанией.

В Google пока не прокомментировали эту информацию.