Скрипты Google Ads получили поддержку адаптивных медийных объявлений

Скрипты Google Ads начали поддерживать новые адаптивные медийные объявления, которые пришли на смену адаптивным объявлениям в КМС. Об этом сообщается в блоге Google для разработчиков.

Объект ResponsiveDisplayAd получил методы для поддержки новых полей, в которых можно указать несколько вариантов текста, изображений и видео для создания объявлений.

Теперь разработчики могут добавлять новые адаптивные медийные объявления в свои скрипты.

При этом новые и устаревшие адаптивные медийные объявления представлены через один и тот же объект – ResponsiveDisplayAd. Поэтому важно прочитать полную документацию по объекту, чтобы проверить, какие методы актуальны для устаревших или новых объявлений.

Google Ads также подготовил краткое руководство, в котором отражены все основные изменения.