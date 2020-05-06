Кто ответственен за изменения в поисковой выдаче Google: пользователи или алгоритм?

До какой степени поведение пользователей влияет на поисковые алгоритмы Google? Этот вопрос уже давно обсуждается в SEO-сообществе, но ответа на него нет – только предположения. В Google неохотно отвечают на вопросы на эту тему.

Однако резкие изменения в трендовых результатах поиска на фоне пандемии COVID-19 привели некоторых SEO-специалистов к мысли о том, что при смене поискового намерения в работу вступают автоматизированные системы Google.

Недавно своим мнением по этому вопросу поделился известный западный эксперт по поисковому маркетингу и сотрудник Moz Питер Мейерс. Он принял участие в одном из эфиров на тему изменений в поиске, связанных с COVID-19, которые проводит Search Engine Land.

«Видя [намерение, стоящее за изменением запроса] снова и снова, когда что-то становится достойным новостей и сдвигает всю SERP – Google не участвует в этом; они не вносят изменения каждый день», — отметил Мейерс.

Далее он добавил:

«Я думаю, что Google может быть очень конкретным со своими ответами. Идея о том, что то, что происходит с поведением пользователей, не вызывает этих сдвигов, означает, что Google сам пишет этот код для каждого намерения, каждый день, и я не верю, что это так на самом деле».

Мейерс также отметил, что по своей природе такого рода изменения (алгоритмические) не похожи на то, что произошло с результатами поиска, имеющими отношение к коронавирусу.

В последнее время мы видим, что контент сайтов быстро обновляется, инвентарь постоянно меняется, а новые статьи выходят намного чаще. Вероятно, это и приводит к тем сдвигам, которые наблюдаются в выдаче. И причина не в апдейтах алгоритма.

Почему это важно

Понимание того, какие изменения в SERP можно объяснить сменой поискового интента, а какие – обновлениями алгоритма, помогает сузить круг возможных причин того, почему неожиданно растут или падают позиции в ранжировании, трафик или другие метрики.

Понимание изменений в поисковом поведении также помогает определить новые тренды и создать тот контент, который отвечает актуальным потребностям пользователей.