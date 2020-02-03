Google назвал главные новости поиска за декабрь-январь

Google опубликовал новое видео в серии Google Search News. В подборке содержатся главные новости поисковой системы за декабрь 2019 – январь 2020 года.
Дайджест включает следующие пункты:
- Обновления в Search Console, включая 2-х летнюю годовщину запуска новой версии сервиса, более свежие данные в отчёте по ленте рекомендаций Discover, более точные сведения в отчёте об индексировании и обновлённую систему сообщений.
- Новая документация по mobile-first индексации;
- Предстоящий перевод разметки data-vocabulary.org в разряд устаревшей;
- Изменения в поиске, включая запуск BERT, обновления основного алгоритма в декабре и январе, редизайн десктопной выдачи, изменения в работе блоков с ответами (дедупликация URL);
- Блокировка смешанного контента в Chrome, а также рассылка оповещений тем вебмастерам, которые используют устаревшую версию протокола TLS на своих ресурсах;
- Обновление агентов пользователя Googlebot (Мюллер отметил, что работа в этом направлении пока продолжается);
- Новая серия обучающих видео по работе с Search Console.
Напомним, что первый выпуск поисковых новостей от Google был опубликован в сентябре.
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