Google назвал главные новости поиска за декабрь-январь

Анна Бондарь -
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Google опубликовал новое видео в серии Google Search News. В подборке содержатся главные новости поисковой системы за декабрь 2019 – январь 2020 года.

Дайджест включает следующие пункты:

Напомним, что первый выпуск поисковых новостей от Google был опубликован в сентябре.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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