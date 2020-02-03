Google назвал главные новости поиска за декабрь-январь

Google опубликовал новое видео в серии Google Search News. В подборке содержатся главные новости поисковой системы за декабрь 2019 – январь 2020 года.

Дайджест включает следующие пункты:

Напомним, что первый выпуск поисковых новостей от Google был опубликован в сентябре.