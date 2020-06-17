Google опубликовал первый выпуск нового подкаста Search Off the Record

Команда Google Webmasters сообщила о выходе первого выпуска нового подкаста с «неофициальной» информацией о поиске Search Off the Record.

В этом эпизоде сотрудники Google Гэри Илш, Джон Мюллер и Мартин Сплитт обсуждали такие вопросы, как использование атрибута nofollow, новые метрики Core Web Vitals, трудности работы из дома и другие.

Изменения в обработке nofollow

В сентябре 2019 года Google анонсировал предстоящие изменения в обработке ссылочного атрибута nofollow – вместо директивы он будет расцениваться как подсказка.

Предполагалось, что эти изменения будут полностью запущены к марту 2020 года, однако этого так и не произошло.

На данный момент новостей по данному вопросу нет. При этом стало известно, что Гэри Илш работает ещё над тремя новыми проектами в этой области, но каких-то значимых изменений для вебмастеров они не влекут, и будут ли они запущены, пока непонятно.

По словам Илша, эти проекты могут помочь в выявлении вредоносных и спамных сайтов. В чём именно они заключаются, он не уточнил.

Nofollow не рекомендуется использовать при переносе сайтов

В ходе обсуждения Илш также отметил, что nofollow-ссылки не рекомендуется использовать при переносе сайтов с одного домена на другой.

Сейчас в Google уже работают над изменениями, которые могут решить проблему с обработкой таких ссылок в будущем. Однако на данный момент наилучшим решением при переносе сайтов является использование обычных ссылок.

Прослушать 30-минутный выпуск целиком можно на странице по ссылке.