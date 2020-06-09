YouTube обновил руководство по оценке видео для монетизации

В мае YouTube обновил руководство, с помощью которого авторы могут самостоятельно оценивать, подходят ли их видео для монетизации.

Основные изменения

YouTube добавил примеры контента к каждому вопросу о содержании видео. Кроме того, в статье теперь представлены определения основных понятий, которые встречаются в опросе.

Одним из самых важных изменений стало прояснение того, в каких случаях можно монетизировать видео с дискриминационными и оскорбительными высказываниями.

Так, это можно делать, если эти высказывания используются в юмористическом ключе или в контексте общественного обсуждения, а не с целью оскорбить или причинить вред. К примерам контента из этой категории относятся новостные ролики, комедийные ролики и художественные видео, такие как музыкальные клипы.

Более подробные рекомендации направлены на то, чтобы помочь авторам «более чётко понять те типы контента, рядом с которыми рекламодатели могут не захотеть появляться».

В YouTube также подчеркнули, что сами правила остались прежними, поэтому авторам не нужно переживать, что их ролики станут оцениваться иначе.

С обновлённым руководством можно ознакомиться в Справке YouTube.