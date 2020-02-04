Международная организация SEMPO прекратила своё существование

В прошлом месяце прекратила своё существование одна из самых старых и авторитетных организаций в области поискового маркетинга – SEMPO (Search Engine Marketing Professional Organization).

В конце января The Digital Analytics Association (DDA) объявила о поглощении SEMPO и переводе её членов в состав своих участников.

Члены SEMPO одобрили слияние и прекращение деятельности SEMPO посредством email-голосования.

DDA – это организация, основанная руководителями в области веб-аналитики. Ассоциация существует с начала 2000-х.

Согласно пресс-релизу, DDA поможет бывшим участникам SEMPO полностью интегрироваться в свою организацию, а также сформирует специальную группу по поисковой аналитике.

История SEMPO

SEMPO была основана в 2003 году. Это международная организация, но большинство её членов – компании из США.

SEMPO проводила исследования рынка поискового маркетинга, предоставляла своим членам возможности для обучения и в целом занималась популяризацией поискового маркетинга.

К созданию организации были причастны ведущие эксперты в области SEM, включая бывшего редактора Search Engine Land, а теперь сотрудника Google Дэнни Салливана.

Несмотря на то, что создание SEMPO было положительно воспринято в отрасли, организация также подвергалась активной критике.

Так, SEMPO обвиняли в отсутствии демократии и лоббировании интересов в первую очередь «элитных» участников, а не всего сообщества в целом.

Между тем зарубежные эксперты расценивают исчезновение SEMPO как окончание целой эпохи в области поискового маркетинга. Теперь в индустрии нет организации или группы, которая бы обладала сопоставимым престижем и авторитетом и представляла интересы отрасли.