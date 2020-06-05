SEMRush приостановил тестирование сервиса гостевого блоггинга

Компания SEMRush приостановила тестирование сервиса гостевого блоггинга и удалила страницу с информацией об этой услуге со своего сайта.

Это произошло после того, как компания столкнулась с обвинениями в продаже ссылок и массовой критикой в соцсетях.

В обсуждении принял участие и сотрудник Google Джон Мюллер, который заявил, что те ссылки, которые вебмастера могут получить через размещение гостевых постов с помощью SEMRush, нарушают рекомендации Google и могут грозить ручными санкциями.

В комментарии Search Engine Land глава SEMRush Олег Щеголев рассказал подробнее о сервисе и о том, почему компания решила его пока отключить.

«Некоторые люди в Twitter и других медиа обвинили нас в продаже ссылок. Это неправда. Этот сервис был связан с разработкой контента, охватом и координацией редакционной деятельности. Мы не платили издателям за размещённые статьи и не продавали ссылки. Тем не менее, мы понимаем, что наша коммуникация по запуску этого продукта могла бы быть лучше».

По словам Щеголева, сервис гостевого блоггинга был создан после опроса клиентов на тему того, какие услуги они хотели бы видеть в Marketplace. И хотя гостевой блоггинг – это спорная тема, не все такие посты автоматически влекут за собой санкции со стороны поисковых систем.

Команда SEMRush решила пойти навстречу клиентам и предложить им соответствующее решение. Компании удалось найти надёжных партнёров для создания качественных материалов и обеспечения охвата, чтобы клиенты могли получить публикации, не опасаясь санкций.

В связи с негативными комментариями в соцсетях, а также довольно большим объёмом заказов, которые было бы сложно должным образом обработать, в компании решили приостановить эту услугу и вернуть деньги клиентам.

«Я горжусь тем, что мы можем так быстро реагировать на пожелания клиентов, и благодарен каждому клиенту, который протестировал сервис. SEMrush продолжит спрашивать клиентов об их пожеланиях и проблемах и разрабатывать инструменты, которые они любят. Мы также открыты к обратной связи и активно прислушиваемся к маркетинговому сообществу», — заключил Щеголев.