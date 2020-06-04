SEMRush обвинили в продаже ссылок

Около года назад компания SEMRush запустила SEMRush Marketplace – площадку для продажи гостевых постов, которые позволяют получить естественные ссылки на сайты. Однако на днях сотрудник Google Джон Мюллер заявил, что такие ссылки являются искусственными. Об этом пишет Search Engine Roundtable.
Согласно информации в блоге SEMRush, сервис гостевого постинга «предоставляет каскад высококачественных, естественных ссылок на ваш сайт, повышая ваши позиции в ранжировании и помогая вам получить больше органического трафика. Не проводя каких-либо исследований или рутинной работы самостоятельно, вы можете заказать уникальный контент со встроенной обратной ссылкой на свой сайт, который затем будет размещен на соответствующем сайте в вашей нише».
Однако Джон Мюллер заявил, что такие действия нарушают рекомендации Google. Кроме того, все эти ссылки должны быть закрыты атрибутами rel=nofollow или rel=sponsored. Это позволит сайтам получать получать видимость и не опасаться ручных санкций.
При этом Мюллер изначально отвечал SEMRush, но компания удалила свой комментарий. Тем не менее, один из пользователей успел сделать скриншот:
На данный момент под исходным постом Джона Локе отображается следующий комментарий SEMRush:
Компания утверждает, что не занимается продажей ссылок и не платит блогам за публикацию статей.
Предполагается, что клиент платит SEMRush за поиск издателя, который готов опубликовать статью со ссылкой.
Ещё интересный момент: один из специалистов заявил в Twitter, что купил пару ссылок у SEMRush. Затем он проверил сайт через инструмент для аудита ссылок SEMRush, который пометил купленные ссылки как токсичные.
В SEMRush пока официально не прокомментировали эту ситуацию.
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