SEO-аудит сайта от Михаила Шакина в прямом эфире

14 мая в 12:00 Михаил Шакин, автор блога Shakin.ru и TG-каналов @shakinru и @burzhunet, проведет разбор двух сайтов в прямом эфире. Самое главное: это может быть твой сайт!

Ивент абсолютно бесплатный, но регистрация обязательна для всех.

Среди всех заявок Михаил выберет самый интересный с точки зрения разбора пример и проведет SEO-аудит. Расскажет свои мысли по поводу улучшения рассматриваемых ресурсов для того, чтобы они более эффективно привлекали целевых посетителей и занимали места в топе поисковой выдачи.

Второй сайт Михаил подберет сам, чтобы было интересно всем.



Чтобы не забыть про старт вебинара, добавь ивент себе в календарь — https://bit.ly/8peopleseo

Скорее заполняй форму и до встречи в прямом эфире!

