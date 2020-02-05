Подборка англоязычных обучающих курсов по SEO от Search Engine Journal

Анна Бондарь -
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Британский портал Search Engine Journal опубликовал обширную подборку бесплатных обучающих курсов по SEO на английском языке.

Проходя эти курсы, можно не только узнать что-то новое по теме поисковой оптимизации, но и попрактиковать английский.

Среди доступных вариантов значатся следующие:

Search Engine Journal также включил в подборку руководства и электронные книги по выделенным темам (локальное SEO, техническое SEO, линкбилдинг и т.д.).

При этом издание отмечает, что некоторые из приведённых курсов доступны бесплатно в течение ограниченного срока, а отдельные руководства можно скачать только после введения email.

Со всей подборкой можно ознакомиться по ссылке.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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