Подборка англоязычных обучающих курсов по SEO от Search Engine Journal

Британский портал Search Engine Journal опубликовал обширную подборку бесплатных обучающих курсов по SEO на английском языке.

Проходя эти курсы, можно не только узнать что-то новое по теме поисковой оптимизации, но и попрактиковать английский.

Среди доступных вариантов значатся следующие:

Search Engine Journal также включил в подборку руководства и электронные книги по выделенным темам (локальное SEO, техническое SEO, линкбилдинг и т.д.).

При этом издание отмечает, что некоторые из приведённых курсов доступны бесплатно в течение ограниченного срока, а отдельные руководства можно скачать только после введения email.

Со всей подборкой можно ознакомиться по ссылке.