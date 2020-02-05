Подборка англоязычных обучающих курсов по SEO от Search Engine Journal

Британский портал Search Engine Journal опубликовал обширную подборку бесплатных обучающих курсов по SEO на английском языке.
Проходя эти курсы, можно не только узнать что-то новое по теме поисковой оптимизации, но и попрактиковать английский.
Среди доступных вариантов значатся следующие:
- Beginner Local SEO | The Foundations of What Google Wants (Udemi)
- Introduction to Technical SEO (Coursera)
- Website Performance Optimization by Google (Udacity)
- Browser Rendering Optimization by Google (Udacity)
- Optimizing a Website for Search (Coursera)
- SEMrush Fundamentals Course
- SEO: Link Building in Depth (Linda.com)
- SEO Link Building Basics (Udemi) и другие.
Search Engine Journal также включил в подборку руководства и электронные книги по выделенным темам (локальное SEO, техническое SEO, линкбилдинг и т.д.).
При этом издание отмечает, что некоторые из приведённых курсов доступны бесплатно в течение ограниченного срока, а отдельные руководства можно скачать только после введения email.
Со всей подборкой можно ознакомиться по ссылке.
Прокомментировать