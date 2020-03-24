Западные SEO-эксперты о происходящем в отрасли

23 марта Барри Шварц из Search Engine Land провёл прямой эфир с участием известных SEO-экспертов, чтобы узнать, что происходит в отрасли во время эпидемии COVID-19.

В стриме приняли участие следующие специалисты:

Дэниел Вайсберг , адвокат поиска, Google

, адвокат поиска, Google Педро Диас , управляющий партнёр в APIs3, бывший сотрудник Google

, управляющий партнёр в APIs3, бывший сотрудник Google Лили Рэй , директор по SEO, Path Interactive

, директор по SEO, Path Interactive Алексис Сэндерс, старший менеджер по SEO, Merkle

В ходе трансляции эксперты рассказали, как они справляются с кризисом, вызванным стремительным распространением коронавируса и ограничительными мерами, призванными остановить эпидемию.

Они также обсудили, какие типы бизнеса получают больше и меньше трафика, начиная примерно с 10 марта.

Так, Лили Рэй рассказала, что среди клиентов Path Interactive часть компаний приостановили свою деятельность, а некоторые даже наблюдают увеличение трафика (но это редкие случаи). Сейчас сотрудники агентства выступают больше как советники, помогая клиентам определить те каналы, через которые они могут зарабатывать в настоящее время. Многие компании переходят на онлайн-модель работы, проводят прямые трансляции и т.п.

Рэй предполагает, что в ближайшем будущем поисковое поведение пользователей значительно изменится. Находясь по большей части дома, люди уже ведут себя по-другому и уже видны изменения в том, что они ищут и как.

В последние недели, например, наблюдается выраженный рост по запросам, связанным с естественной медициной и DIY (сделай сам).

В настоящее время сотрудники агентства также определяют дальнейшую стратегию действий, учитывая, что в ближайшие 3-6 месяцев в отрасли ожидаются ощутимые изменения и новые вызовы, а SEO – это всегда работа на долгосрочную перспективу.

Педро Диас также отметил, что сотрудники его агентства сейчас тоже выступают больше как консультанты, а не подрядчики, помогая клиентам с минимальными потерями пережить это непростое время и найти возможность удержаться на плаву.

Алексис Сандэрс поделилась интересной статистикой по клиентам Merkle, которая показывает, по каким сегментам сейчас наблюдается рост, а по каким – спад:

Все эксперты уже более 10 дней работают из дома.

Просмотреть запись эфира можно на видео ниже: