Google объяснил, что такое SEO, в новом видео

Google объяснил, что такое SEO и обозначил лучшие SEO-практики, которые стоит использовать владельцам бизнеса, в новом видео серии Search for Beginners.

Поскольку эти рекомендации ориентированы на новичков и тех людей, которые не обладают глубокими знаниями в SEO, то большинству вебмастеров они уже знакомы.

Согласно Google, SEO связано с использованием правильных слов и предоставлением релевантной информации потенциальным клиентам.

Для этого важно убедиться, что сайт содержит полезную для пользователей информацию по таким пунктам, как:

Ассортимент

Цены

Часы работы

Местоположение

Что касается страниц товаров, то Google рекомендует использовать изображения вместе описаниями. Описания должны содержать ключевые слова, такие как названия брендов, цвета, а также название самого товара.

Другие, более общие рекомендации включают следующие пункты:

Создавайте короткие и ёмкие заголовки страниц.

Используйте подзаголовки, которые передают тему страницы.

Заполните раздел «О нас», чтобы он включал контактную информацию, описание компании и те страны, в которых вы работаете.

Используйте описательный альтернативный текст для изображений.

Не вдаваясь в детали, Google также посоветовал владельцам сайтов держаться подальше от техник «чёрного SEO», которые предназначены для обмана поисковых алгоритмов.

«У Google есть много способов обнаружить обманные методы. Эти меры предосторожности помогают обеспечить актуальность и точность результатов поиска для пользователей. В результате большинство этих техник не работают», — заверили в компании.

Напомним, что серия видео Search for Beginners была запущена в октябре 2019 года.