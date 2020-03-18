Все неочевидные фишки, о которых будет рассказано в этой статье, были опробованы на реальных проектах.

Яндекс.Кью

Напомним, сервис Яндекс.Кью был представлен Яндексом одновременно с запуском новой версии поискового алгоритма «Вега». Это сервис вопросов и ответов, образовавшийся в результате слияния сервиса Яндекс.Знатоки и The Question в марте 2019 года.

Можно долго гадать почему Яндекс решил закрыть Знатоков и запустить вместо этого сервиса Кью, но одно можно сказать совершенно точно: Яндекс.Кью — это классный и полезный сервис для продвижения.

На Яндекс.Кью можно заниматься  SERM, можно получать фидбэк от аудитории и работать с информационным пространством. Можно управлять внешним авторитетом своей компании или бренда. 

Яндекс.Кью могут использовать частные лица, организации, медиапроекты, селебрити. Организаций пока на сервисе мало, однако, некоторые уже вовсю пользуются его возможностями:

Яндекс.Народная карта

Все уже привыкли видеть на Яндекс.Картах точки, принадлежащие разным организациям — ресторанам, аптекам, магазинам, автосервисам и проч. И привыкли к Яндекс.Справочнику, в котором нужно зарегистрировать свой бизнес, чтобы на эти карты попасть. Однако, мало кто знает, что есть еще один отличный источник данных для Яндекс.Карт — Народная карта. 

Народная карта создана для того, чтобы пользователи могли отмечать там какие-то точки на своих маршрутах и делиться ими с другими пользователями. А также для того, чтобы энтузиасты помогали делать Яндекс.Карты точнее. Но есть и еще одна неочевидная возможность.

Если в Народной карте добавить какую-то произвольную точку (в нашем примере это «промышленная геодезия»), то эта точка очень быстро появится не только на Яндекс.Картах, но и в приложении Яндекс.Навигатор, работающем на основе этих карт:

Теперь, введя в поиск Яндекс.Навигатора «промышленная геодезия», можно найти ту самую точку, которая была добавлена через Народную карту. Таким образом мы получаем доступ к 16 млн пользователей Навигатора практически при нулевой конкуренции. Там пока еще довольно «безлюдно» — есть цветы, аптеки, бензоколонки, ну и пара-тройка умных людей, к которым очень просто можно присоединиться. 

Если у ваших товаров или услуг есть какая-то геопривязка, если для их обнаружения важен геопоиск, обязательно воспользуйтесь этой возможностью.

SEO-полнота

О SEO-полноте расскажем на примере кейса. У нас есть клиент, сдающий в аренду дизельные генераторы, очень большие и очень шумные. Его сайт нужно было оптимизировать по запросам «аренда генераторов» и все, что с этим связано.

Мы провели полный объем работ с сайтом: технические (адреса, скорость, дубли), работы, связанные с релевантностью (вхождение, порядок, приоритет), со ссылками, с наполнением сайта (наличие контента, его полезность и уникальность), с пользовательским доверием (сценарии, действия, ожидания) и т.д. В результате, из относительно плохих позиций мы получили относительно хорошие: 

Всего было 230 запросов, все вошло в ТОП, но двух самых главных запросов, как видим, при помощи SEO нам получить не удалось. Что делать?

Неочевидный ход, принесший нам в результате эти два самых главных запроса, заключался в радикальном решении добавить на сайт информацию о небольших бензиновых генераторах, которых у клиента даже не было в наличии. 

Фишка в том, что запрос «аренда генераторов» для поисковой системы выглядит примерно так:

И только если у вас на сайте все это есть, он действительно соответствует запросу «аренда генераторов». 

В результате клиент по этим двум вопросам вышел в ТОП, в 2,5 раза увеличил количество заказов, а заказы по бензиновым генераторам переадресовывал каким-то своим партнерам. 

Работа с базисами

Если вы занимаетесь контекстной рекламой или оптимизацией, чем-то, что связано с запросами, то вы работаете в рамках семантического ядра. Многие идут еще дальше и проводят работу с интентами — с теми задачами, которые хотел реализовать пользователь в рамках того или иного запроса. Если пойти еще немного вглубь, там будет базис — та основа, на которую опирался пользователь, выбирая тот или иной товар.

Структура поисковго запроса:

Именно работа с базисами позволяет развивать семантическую структуру проекта, и это совсем несложно. 

  1. Определите интент поискового запроса: [квартира люкс] -> [квартира премиум], [квартира вип], [квартира элитная], [квартира бизнес-класса]. 
  2. К любому из найденных интентов можно приложить семантику. Например, для интента [квартира вип] получаем следующие запросы: [квартира вип купить], [квартира вип аренда], [квартира вип спб], [квартира вип ремонт].
  3. Также и к любому базису рассматриваемого поискового запроса можно приложить имеющиеся интенты и семантику:

Работа с семантикой в рамках интентов и базисов позволяет кратно увеличить охват взаимодействия с целевой аудиторией. 

Где искать новые базисы:

  • Поисковые сервисы: Вордстат правая колонка, подсказки вместе с «…» так же ищут, похожие запросы:
  • Вариации: синонимы, спец. термины, жаргон, сленг, аббревиатуры, транслитерация, сокращения
  • Наименования: товаров услуг, категорий
  • Инфополе: анкорлисты и сайты конкурентов, поставщиков, маркетплейсов
  • Базы: Букварикс, SerpStat; keys.so 

Повышение ценности

Если ваш товар/услуга не продается, это значит, что что-то у пользователя вызывает раздражение. Возможно:

  • Очень дорого/дешево
  • Неоправданно долго
  • Сложно выбрать
  • Непонятный результат

Особенное внимание нужно уделить пунктам, касающимся цены и выбора. 

Цену на товары/услуги бесконечно снижать невозможно, это нерентабельно и неэффективно. Нужно работать над ценностью товара, над донесением ее до покупателя. Создание дополнительной ценности товара — один из самых простых способов заставить его покупать. 

Ценность можно поднимать виртуально — при помощи добавления каких-то сервисов, каких-то гарантий (которые, возможно, никому не нужны), различных плюшек и бонусов к покупке.

Что же касается сложности выбора, то помните, когда вы предлагаете пользователю выбрать более чем из 3-х предметов, вы очень сильно затрудняете возможность совершения покупки. Страх сделать ошибку всегда сильнее желания приобрести товар. 

Классический пример: когда женщина в магазине примеряет шубу, умная продавщица говорит ей, что эта шуба — самая лучшая в магазине и женщина покупает. Глупая же продавщица приносит на выбор еще несколько шуб — очень модную, очень дешевую, очень теплую и очень красивую. Женщина не может определиться с выбором и не покупает ничего.

Наша задача в рамках сайта — это усечение выбора. Это можно сделать при помощи различных подборок, функционалов сравнения, фильтров поиска и т.д. На сайте обязательно должны быть рекомендательные элементы, которые помогают пользователю сузить выбор из всего имеющегося многообразия товаров.

Чтобы стимулировать продажи, нужно до покупателя донести: 

  • Почему именно этот продукт 
  • Почему только у вас 
  • Почему по этой цене 
  • Почему здесь и сейчас

Отвечая на эти четыре вопроса, причем лучше не текстом, а инфографикой, можно также  значительно улучшить ПФ своего сайта, уменьшить количество отказов, а значит и улучшить положение сайта в поиске. 

Инструменты для самоанализа и просветления 

  • a.pr-cy.ru (проверка ошибок на сайте)
  • similarweb.com (переходы на сайт конкурентов, время, с каких сайтов)
  • yazzle.ru (прогноз бюджета на продвижение, запросы)
  • changedetect.com (при изменениях на сайте у конкурентов приходит письмо) 
  • archive.org/web (что предлагали конкуренты несколько лет назад) 
  • ecipdonor.com/bar (анализ показателя сайта и страницы, время создания сайта) 
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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Люда
Гость
Люда

Спасибо большое классная статья

Голос за0Голос против  Ответить
6 часов назад
Виктор
Гость
Виктор

О, кто-то добрался до инструкции для ассессоров Яндекс пятилетней давности.
Текст для нубов и джунов.

Голос за0Голос против  Ответить
5 часов назад