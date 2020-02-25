MediaCom входит в большую международную агентскую сеть, офисы которой расположены по всему миру. Центральные штаб-квартиры находятся в Лондоне и Нью-Йорке, а также в Сингапуре. Москва является региональным объединением, которое занимается всей Россией.

Практически в каждой стране есть своя SEO-команда, размер которой напрямую зависит от особенностей рынка. Все члены этих команд объединены в единое коммуникационное пространство — общий SEO-чат, где могут общаться, задавать друг другу вопросы и делиться успешными кейсами и советами по продвижению. Отсюда, собственно, и возникла мысль опросить на предмет работающих SEO-приемов тех самых специалистов, для которых западное SEO является локальным.

В опросе приняли участие SEO-специалисты 40 команд из 29 стран.

Интересно, что практически каждый из западных специалистов в первую очередь давал одни и те же рекомендации, причем несложно догадаться какие именно.

ТОП-3 лайфхаков от среднего мирового SEO-специалиста:



Это все конечно правильно и прекрасно, но задачей опроса все-таки было получить что-то более специфическое и интересное.

Именно такими нам показались 7 кейсов, демонстрирующих 7 других SEO-подходов, о которых пойдет речь ниже.

№1(США) — SEO без ключевых слов

Это кейс, демонстрирующий, что в поисковой оптимизации всегда есть место креативу.

Тематика: Авто

После запуска новых моделей Jaguar F-TYPE SVR и JDX на рынок, у компании-автопроизводителя ушел 41 день на то, чтобы поднять соответствующие страницы в топы выдачи. За это время по подсчетам аналитиков, было потеряно порядка 13 тыс. кликов с органики, которые могли бы быть сделаны на эти страницы.

Также продвижение в этой тематике сопровождается разогревом спроса по тем запросам, которые были нулевыми.

Например, для запуска нового концепта электрокара Jaguar I-PACE компания проводила спецмероприятия с крупными СМИ. Площадки публиковали у себя на сайтах различный контент с упоминанием новой модели, таким образом создавая дополнительную конкуренцию, в которой дальше уже начинал существовать этот запрос.

При запуске Land Rover Discovery, у компании ушел практически месяц на то, чтобы Google начал показывать по запросу то, что нужно, вместо того, что он показывал ранее.



Стоит отметить также, что Land Rover и Jaguar придерживаются политики «тишины» в отношении наименований новых моделей до глобального запуска. Хотя казалось бы, логичней было бы заранее подготовить и продвинуть соответсвующие страницы, чтобы встречать запуск на более выгодных позициях. Однако в компании предпочитают применять SEO без ключевых слов.

Так например при запуске модели Range Rover Velar, агентство разработало набор тизеров, которые подогревали интерес по запросу «New Range Rover». А также решено было сконцентрироваться на контенте, который показывал бы Velar как нового члена семьи автомобилей Range Rover.

Для продвижения запроса была также использована история марки, к которой обратились SEO-специалисты, обнаружив, что в Range Rover использовали имя Velar для первых прототипов в 1969 году. Была разработана History of Range Rover и размещена на LandRoverUSA.com, таким образом появилась легальная возможность включения на страницы сайта ключевого слова Velar.

Эта история была построена, как история марки ОТ и ДО, которая этим Velar’ом начиналась и должна была быть продолжена им же:



Именно эта страница использовалась как посадочная для presearch-кампаний, и там же собирались предварительные заявки

В результате такой стратегии удалось обойти обычную предварительную задержку, необходимую для вывода страниц новых моделей в ТОП. После запуска официального модельного ряда на рынок, эти страницы заняли высокие позиции буквально в течение суток.

За первые 3 недели после запуска было получено 115К органического трафика, и при этом собрано неплохое количество лидов как с органики, так и с контекстной рекламы (порядка 1К).

Этот кейс свидетельствует о том, что всегда можно попытаться найти какой-то выход, даже если предварительно имеет место быть большой ряд ограничений на использование традиционных средств продвижения.

№2 (США) – Спам в UGC

Тематика: финансы

Сайт микроинвестиционной платформы, позволяющей делать небольшие инвестиции в стартапы и новые бизнесы, содержащая более 200 тыс. профайлов инвесторов, в начале лета 2019 года попала под ручной фильтр Google — спам в UGC-контенте.

В профайлах инвесторов, которые никак не проверялись, начали появляться какие-то ссылки, какие-то рекламные блоки, количество которых в какой-то момент увеличилось настолько, что Google был вынужден применит фильтр.

Что было сделано:

Каждый профайл был проверен на наличие спам слов по базе 2019 года. Выявленные спамные профайлы были удалены.

Были удалены также все ссылки, ведущие на спамные профайлы.

Были удалены все комментарии, сделанные спамными профайлами.

Была разработана и внедрена система по автоматической премодерации наличия спама в пользовательских профайлах.

В этом кейсе примечательно то, что удаление спама из пользовательского контента было произведено достаточно быстро, а вот на проверки Google для снятия этого фильтра ушло 3 месяца.



Совет от американского SEO-специалиста — если на вашем сайте есть хоть небольшой раздел с пользовательским контентом, либо профайлами, об отсутствии спама лучше позаботиться заранее. Снять фильтр за спам в UGC-контенте не так сложно, однако очень затратно по времени.

№3 (UK) – Локальное SEO

Тематика: мебель, аксессуары

Это семейный бизнес, который занимается обивкой кресел и диванов. Выдача по основным запросам у их сайта очень локализованная, причем по стране есть всего два физических шоу-рума, но при этом 130 консультантов на территории UK. По основному запросу «sofa covers» компания Plumbs была на 15 месте в Google, а в топе — такие монстры как eBay, IKEA.

В продвижении этого бизнеса решено было делать упор на локальное SEO. Так как консультанты компании находились в разных регионах страны и могли выезжать к клиентам на консультации, было протестировано заведение service areas в GMB для каждого отдельного консультанта, с использованием их домашнего адреса и телефона.

Сначала был проведен тест на нескольких консультантах. После того, как это дало некоторые результаты, был проведен онбординг всех остальных консультантов, были созданы service areas в GMB.

Это позволило компании покрыть все регионы и выйти в топ по своим основным запросам, обойдя по позициям Amazon и eBay.



Таким образом компании Plumbs удалось воспользоваться своей особенностью — наличием консультантов — для того, чтобы обойти в локальных топах крупных конкурентов, при этом имея всего два физических представительства в стране.

№4 (Germany, Italy) – Featured Snippets

Тематика: фарма

О Featured Snippets наверняка наслышаны все и все применяют в своих стратегиях продвижения. В этом кейсе примечателен комплексный подход к Featured Snippets, который был использован одной немецко-итальянской компанией.

Все идеи запросов (вопросительных) относительно их продукта были проанализированы на предмет попадания в Featured Snippets, а также они попробовали повлиять на появление этого блока там, где его не было.

Для этого они, во-первых, использовали вхождение вопроса целиком в своем контенте, в самом начале страницы. А во-вторых, поработали над четкими ответами-определениями на все эти вопросы.

Анализируя структуру контента, попадающего в Featured Snippets, удалось создавать контент в нужном ключе, для того, чтобы повысить вероятность появления Featured Snippet по тем запросам, по которым этого блока еще нет.



Есть довольно простой лайфхак для попадания в Featured Snippets. Если ваш сайт в выдаче находится выше, чем тот, чей контент уже находится в этом блоке, достаточно скопировать текст из Featured Snippet, добавить к себе на сайт, в самое начало страницы, затем еще добавить несколько абзацев текста, и вы сможете тот сайт в этом блоке заменить.

Однако этот кейс призван показать возможность обучения алгоритма Google и создания пока еще несуществующих Featured Snippets.

№5 (India, Italy, UK) – Voice Search

Для начала обратимся к статистике, для того, чтобы понять, почему голосовой поиск набирает обороты огромными темпами.



Запросы, сделанные голосом, довольно сильно отличаются от запросов, вводимых с клавиатуры, особенно на мобильных устройствах. Как правило, они гораздо более длинные и развернутые. Можно попытаться найти именно голосовые запросы и уже дальше с ними работать.

Существуют слова-маркеры, наличие которых может свидетельствовать о том, что перед нами запрос, сделанный голосом. При помощи Google Data Studio (или KeyCollector) можно найти подобные запросы, которые явно сложнее вводить на мобильных с клавиатуры.

Собственно кейс заключается в том, что были получены из консоли Google поисковые запросы, среди них определены те запросы, которые делались с мобильных устройств и отфильтрованы по количеству слов в запросе. Таким образом были выделены запросы, с большой долей вероятности относящиеся к Voice Search.

Оптимизация под голосовые запросы решает сразу несколько задач:



При этом нужно не забывать о существовании Voice Search Mark up — разметки контента, предназначенного для озвучания.

Speakable дает возможность непосредственной разметки секций контента, которые могут «озвучиваться» через Google Ассистент на таких девайсах, как, например, Google Home, использующий text-to-speech (TTS).

Пример показывает xpath к секции контента для использования голоса:

<script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "name": "Quick Brown Fox", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "xpath": [ "/html/head/title", "/html/head/meta[@name='description']/@content" ] }, "url": "http://www.quickbrownfox_example.com/quick- brown-fox" } </script>

№6 (Poland, Thailand) – Контент

Тематика: здоровое питание

Проблема была связана с тем, что бренд не мог размещать на своем сайте определенный контент (также по определенным причинам), поэтому было принято решение размещать этот контент на сторонних сайтах.

Сторонние сайты были отобраны после тщательного анализа их SEO-потенциала, насколько они смогут продвинуться при размещении хорошего контента.

Так же был проведен анализ типов контента, который должен быть создан под такие площадки. Для этого, кроме анализа выдачи Google, было проанализировано в соцсетях, какой контент находит максимальный отклик у людей и какими типами контента чаще всего делятся.

Совместив эти две базы по инсайтам, был создан некий шаблон по производству контента, максимально похожего на тот, который больше всего нравится пользователям.



После размещения на сторонних сайтах этого образцово-показательного контента, были получены весьма впечатляющие результаты.

Вот пример роста одного из паблишеров, они смогли выйти на топовые позиции одним контентом. Вот такие результаты может дать супер-контент в сочетании с хорошим SEO-потенциалом сайта:



Этот подход может применяться не только в тех областях, где есть какие-то запреты, но также для того, чтобы попытаться занять своим контентом сразу несколько мест в выдаче. Это абсолютно легально и отлично работает. Причем в Яндексе тоже.

№7 (UK) – SEO & Paid Search

Это актуально для тех компаний, которые занимаются не только поисковым продвижением, но и контекстной рекламой.

Интеграция SEO & PAID SEARCH дает просто отличные результаты, это отмечают практически все западные специалисты.

Пример 1: Влияние SEO на контекстную рекламу.

Качество посадочной страницы (quality score), на которую ведет контекстная реклама, является очень важным фактором для Google. В свою очередь QS влияет на стоимость клика в контекстной рекламе. Именно таким образом SEO влияет на контекстную рекламу — делая хорошую органику, можно снижать стоимость клика в контексте. На больших бюджетах это может быть очень существенно, иногда позволяя экономить порядка 20% средств, выделенных на контекст.



Пример 2: Влияние контекста на органику (каннибализация кликов)

Эта проблема всем наверняка знакома, когда сайт занимает хорошие позиции в выдаче и одновременно дает контекстную рекламу, то контекст отнимает у органики часть кликов — каннибализирует. Этот эффект очень хорошо виден, если внезапно полностью отключить контекст, то органика начинает сразу же получать больше кликов.

Что же делать тем, у кого есть одновременно контекстное размещение и органическая позиция в топе? Может, просто отключить контекст, и получать больше кликов с органики совершенно бесплатно?

Ответ на этот вопрос дают SEO-специалисты, у которых была возможность провести эксперимент на сайте одной страховой компании. Каким-то образом там появилась возможность на несколько дней выключить контекстную кампанию и замерить результаты.

При отключении контекста с 26 мая по 29 мая 2019 года, PPC-конверсии упали на 55,9%, а SEO-конверсии выросли на 102.3%:



Но если посмотреть суммарную конверсию, то она в итоге упала на 12,7%:



Западные специалисты советуют в подобных случаях контекст все-таки не отключать. Максимальное количество кликов сайт может получить именно при одновременном использовании и органики и контекста.