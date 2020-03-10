В SEO-сообществе раскритиковали Google за совет о бесплатном аудите сайта

В конце февраля Google опубликовал видеоролик с советами по найму SEO-специалиста. Поисковик предложил владельцам бизнеса следовать трём шагам, последний из которых включал проведение кандидатом на вакансию бесплатного аудита ресурса – в качестве своего рода тестового задания.

Зарубежные специалисты отрасли раскритиковали Google за такую рекомендацию.

Одним из первых, кто обратил внимание на этот совет, был авторитетный SEO-консультант Билл Хартцер.

«Просить технический аудит сайта ещё до того, как нанять SEO-специалиста, это плохой совет. Очень плохой совет», — написал Хартцер в своём блоге.

Он также отметил, что поверхностной бесплатный аудит может указывать на мошенника.

Эксперт по патентам Google Билл Славски тоже поставил под вопрос уместность такой рекомендации. Он написал об этом в Twitter, отметив в своём посте сотрудника поиска Дэнни Салливана.

Google is offering questionable advice about SEO. A technical audit is a great way to start SEO. Expecting a good SEO to do one for you for free is what @google recommends? @JohnMu @methode @searchliaison this is really questionable. https://t.co/fO47rXLLTW — Bill Slawski ⚓ (@bill_slawski) March 8, 2020

В ответ Салливан заявил, что не создавал это видео и предположил, что возможно, совет о техническом аудите предполагал общий обзор того, что должно быть сделано.

I'm tagged into this but didn't produce the video so will leave to @johnmu or others from that team to comment. But I wouldn't have taken this to mean an extensive audit but rather a general reasonable overview/outline of work that might be done…. — Danny Sullivan (@dannysullivan) March 8, 2020

При этом он отметил, что даже поверхностный аудит – это не та услуга, которая должна предоставляться на бесплатной основе.

It's fair enough that even an light audit can be seen at valuable consulting that wouldn't be given away. But it's also fair enough you don't just hire an SEO without getting some sense of what they're going to do. So maybe the video could be updated to balance that more. — Danny Sullivan (@dannysullivan) March 8, 2020

Салливан также предположил, что справочное видео, возможно, следует обновить, чтобы сделать его более «сбалансированным».

Напомним, что ролик с советами по найму SEO-специалиста вышел в рамках серии Search for Beginners.