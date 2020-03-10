В SEO-сообществе раскритиковали Google за совет о бесплатном аудите сайта

В конце февраля Google опубликовал видеоролик с советами по найму SEO-специалиста. Поисковик предложил владельцам бизнеса следовать трём шагам, последний из которых включал проведение кандидатом на вакансию бесплатного аудита ресурса – в качестве своего рода тестового задания.
Зарубежные специалисты отрасли раскритиковали Google за такую рекомендацию.
Одним из первых, кто обратил внимание на этот совет, был авторитетный SEO-консультант Билл Хартцер.
«Просить технический аудит сайта ещё до того, как нанять SEO-специалиста, это плохой совет. Очень плохой совет», — написал Хартцер в своём блоге.
Он также отметил, что поверхностной бесплатный аудит может указывать на мошенника.
Эксперт по патентам Google Билл Славски тоже поставил под вопрос уместность такой рекомендации. Он написал об этом в Twitter, отметив в своём посте сотрудника поиска Дэнни Салливана.
В ответ Салливан заявил, что не создавал это видео и предположил, что возможно, совет о техническом аудите предполагал общий обзор того, что должно быть сделано.
При этом он отметил, что даже поверхностный аудит – это не та услуга, которая должна предоставляться на бесплатной основе.
Салливан также предположил, что справочное видео, возможно, следует обновить, чтобы сделать его более «сбалансированным».
Напомним, что ролик с советами по найму SEO-специалиста вышел в рамках серии Search for Beginners.
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