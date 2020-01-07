Фредерик Дубут: в SEO пора отходить от оптимизации под ключевые слова

Руководитель команды основного поиска Bing Фредерик Дубут считает, что в 2020 году SEO-специалистам следует перейти от оптимизации страниц под ключевые слова к исследованию поисковых намерений пользователей и оптимизации под них. Об этом он заявил в комментарии организаторам SMX.

Дубут отметил, что в настоящее время поисковые системы всё больше фокусируются на интенте, а не на ключевых словах. На фоне внедрения BERT и других технологий машинного обучения намерение пользователя становится важной областью, которой необходимо уделять внимание в 2020 году, отметил сотрудник Bing.

Напомним, что Фредерик Дубут возглавил команду, которая отвечает за ранжирование в Bing, в ноябре 2019 года.