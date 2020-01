Традиционно в начале года вспоминаем события, оказавшие наибольшее влияние на отечественный рынок поисковой оптимизации в ушедшем году.

В 2019-м году поисковые машины продолжили целенаправленно урезать свой поисковый функционал. Так, в марте Google официально объявил сначала о прекращении поддержки директивы rel=prev/next, а буквально через неделю – о прекращении поддержки оператора info:, лишив SEO-специалистов удобного и точного инструмента проверки индексации конкретного URL на произвольном сайте.

Однако, надо отдать должное, кое-что новенькое в поисковом функционале Google все-таки появилось – в апреле появилась новость о вводе новых операторов поиска before: и after:. Конечно, отрадно, что поисковый функционал не только урезается, но и расширяется, однако, практических задач в SEO-аналитике, требующих применения данных операторов, оказалось не так уж и много.

Довольно неприятная новость об изменениях в его поисковом функционале поступила в июле от Яндекса. Изменилось отношение Яндекса к выполнению директивы rel=canonical. Теперь он оставляет за собой право игнорировать эту директиву, если посчитает, что страница, на которой эта директива находится, существенно отличается от той, которая указана в этой директиве как каноническая. Впрочем, здесь Яндекс оказался неоригинальным – Google также оставляет за собой право игнорировать директиву canonical. Но тем не менее SEO-специалисты лишились еще одного удобного инструмента, который позволял гибко управлять индексацией страниц сайта в Яндексе, склеивая нечеткие дубликаты с консолидацией URL, при которой объединяются нетекстовые факторы ранжирования для канонической и неканонической страниц. В результате возникают ситуации, когда Яндекс проигнорировав директиву canonical, удаляет содержащую ее страницу из индекса как некачественную. Что несомненно, не идет на пользу продвигаемому сайту.

В августе поисковый интерфейс Яндекса подвергся еще одному «обрезанию». Из меню дополнительной информации сниппетов поисковой выдачи исчез пункт «Показать еще с сайта». Хорошо еще, что оператор поиска по сайту site:, равно как и get-параметр страницы поисковой выдачи &site с аналогичным функционалом, свою работоспособность пока что сохраняют.

В общем, наблюдается устойчивая тенденция к «упрощению» поисковых интерфейсов и поисковых функционалов. Пользователя попросту отучают думать, как правильно сформулировать запрос, чтоб найти именно то, что ему нужно. Вместо этого поисковик пытается угадать, что хочет найти пользователь, задавая запрос в максимально простой форме. Насколько он это успешно делает – судить со стороны не так легко, но факт, что основные усилия, что Яндекс, что Google сосредотачивают сейчас именно в обработке длинного хвоста микрочастотных запросов на естественном языке.

Итак, что касается изменений в алгоритмах ранжирования поисковых систем, то 2019 год в Google прошел под знаком E-A-T (Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness – Экспертность, Авторитетность и Надежность). Тренд, заданный знаковым Medic Update в 2018-м году, продолжился и в 2019-м. К страницам, считающимся носителями контента категории «Your Money or Your Life (YMYL)», стали предъявляться все более жесткие требования по качеству контента и авторитетности его авторов. А в существенно обновленном Руководстве Google для асессоров значительно расширилась трактовка того, какие страницы считаются носителями контента YMYL. И несколько крупных обновлений алгоритмов ранжирования (т.н. Core Update) в 2019-м году существенно перетрясли выдачу в медицинской, правовой, новостной и других тематиках.

В конце октября Google анонсировал введение алгоритма BERT, который затронул длинный хвост микрочастотных запросов на естественном языке, выпадающий из традиционных сфер интересов SEO-индустрии в поисковой выдаче. Поэтому его введение на рынок поисковой оптимизации никакого влияния практически не оказало.

Что же касается Яндекса, то грозное предупреждение накрутчикам поведенческих факторов, сделанное в самом конце 2018-го года, в 2019-м году никаких заметных подтверждений на практике не получило. В результате на отечественном SEO-рынке предложение услуг по быстрому выводу в топ с оплатой по факту продолжает цвести буйным цветом.

В 2019-м году, как и в предыдущем, Яндекс разродился только одним официальным «именным» алгоритмом, получившим название «Вега», да и то буквально в самом конце года. В этом обновлении Яндекс продолжил курс на увеличение разнообразных «колдунщиков» внутренних сервисов Яндекса, вытесняющих органическую выдачу из поля зрения пользователя, взятый в предыдущем алгоритме «Андромеда». Так в выдаче появился новый кондунщик сервиса ответов Яндекс.Кью, который заметно отодвинул органику по широкому спектру информационных запросов. В результате такой вид сеошной деятельности, как заработок на так называемых инфосайтах, грозит оказаться нерентабельным.

Но лично мне представляется наиболее интересным заявление Яндекса по сути о ручной разметке поисковой выдачи, когда оценки асессоров-экспертов имеют достаточно большой вес по сравнению с другими сигналами при обучении алгоритма. Похоже, асессоры призваны стать чуть ли не важнейшим фактором ранжирования, и именно они по сути должны будут решать, какой сайт (или какой тип сайтов) достоин занять высокое место в задвигаемой все глубже органике. Таким образом наблюдается интересная тенденция в эволюции критериев авторитетности и качества сайта от ссылочной популярности (цитируемости) через поведенческие характеристики к экспертным оценкам.

Остается только надеяться, что оценки асессоров действительно будут хорошо коррелировать с качеством сайтов, и что это наконец-то забьет гвоздь в крышку гроба накрутки поведенческих факторов, которые на данный момент все еще играют важнейшую роль в ранжировании Яндекса. И с явной накруткой которых сотрудники Яндекса почему не хотят бороться. Такое впечатление, что если провести бытовую аналогию, то мы получим следующий пример логики: «Зачем нам сейчас гоняться за тараканами с тапком в руке, если через какое-то время мы придумаем действенную формулу дихлофоса, который уничтожит их как класс?» Ну что ж, логика понятная, вопрос только в том, через какое время все это будет реализовано.

Ну, и в заключении хочу традиционно пожелать всем SEO-специалистам в наступившем году высоких позиций в выдаче, качественного поискового трафика и, главное, предсказуемости результата приложения своих усилий. С Новым Годом!