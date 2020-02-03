Только 45% SEO-специалистов считают свою работу надёжной

Большинство SEO-специалистов не воспринимают свою работу как стабильную и надёжную. Об этом свидетельствуют результаты опроса 496 оптимизаторов, проведённого порталом BestSEOCompanies.com.

Основным источником беспокойства для респондентов являются изменения в работе поисковых алгоритмов. Около 80% опрошенных опасаются, что обновления алгоритмов негативно повлияют на их карьеру, а 72,8% оптимизаторов считают, что такие изменения могут иметь негативные последствия для отрасли в целом.

Исследование также показало, что эти опасения не лишены оснований: около 60% респондентов переживали увольнение или сокращение вследствие изменений в работе алгоритмов.

Ещё один интересный факт: хотя большинство оптимизаторов не считают своё рабочее место надёжным, 69% респондентов удовлетворены своей работой и описывают её как «креативную», «вовлекающую» и «интеллектуальную».

Между тем работа в области SEO предполагает довольно высокие нагрузки. Так, в среднем три раза в неделю специалистам приходится работать более 8 часов в день, а почти 15% респондентов работают свыше 8 часов пять и больше дней в неделю.

Основной причиной фрустрации для большинства оптимизаторов являются сжатые сроки выполнения задач (43,5%).

Также заслуживает внимания тот факт, что большинство опрошенных не планируют оставаться на этой работе надолго. Чаще всего респонденты выбирали варианты 1-3 года (36,8%) и 4-6 лет (31,1%). Лишь менее 12% оптимизаторов готовы остаться в отрасли до конца своей карьеры.

Со всеми результатами исследования BestSEOCompanies.com можно ознакомиться по ссылке.