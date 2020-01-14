SEO и PPC могут работать как автономные рекламные каналы с уникальными ролями и задачами. В то же время, оба эти ответвления интернет-маркетинга преследуют единую цель — привлечь новых пользователей на ваш сайт.

Сталкиваясь с финансовыми ограничениями и имея бюджет, не позволяющий развернуть две полноценные кампании, маркетологи часто решают объединить данные подходы или использовать только один из них. Вы можете спросить, какой вариант более выгоден с финансовой точки зрения.

На самом деле, не нужно выбирать между SEO и PPC. Даже при ограниченном бюджете вы можете извлечь выгоду из обеих практик. Стоит лишь правильно расставить приоритеты и вдумчиво составить интегрированную маркетинговую стратегию.

Ниже я привожу несколько полезных советов и наглядных приемов, которые помогут вам по-новому взглянуть на PPC и SEO, а также эффективно комбинировать их для повышения трафика.

Найдите новые применения для старых SEO-инструментов

Некоторые маркетологи считают ключевые слова с «длинным хвостом» золотой жилой, в то время как другие — откровенно устаревшим приемом. Независимо от того, к какому типу специалистов вы относитесь, подробные запросы помогут вам определить минус-слова, тормозящие вашу PPC кампанию.

К примеру, люди, ищущие информацию по запросу [как сделать поздравительные открытки], не увидят ваши объявления, озаглавленные «купите поздравительную открытку ко дню рождения», из-за нерелевантных минус-слов.

Выявление и устранение минус-слов — крайне полезная практика. Прибегая к ней время от времени, вы избавите пользователей от бесполезного контента и перестанете переплачивать за лишние клики.

Эффективно используйте PPC-данные

Обратите внимание на текст объявлений, работающих особенно хорошо. Подкорректируйте его с учетом SEO-требований, чтобы получить максимальную отдачу. Например, внедрите лучшие PPC-ключи в мета-теги на вашем сайте. Также используйте темы наиболее кликабельных объявлений для написания блоговых статей и привлечения органического трафика.

Сосредоточьтесь на ключевых словах

Использование данных по ключевым словам, собранных в ходе PPC-кампании, для разработки эффективной SEO стратегии не является новой концепцией. Но все же данная тактика заслуживает упоминания.

Анализ PPC-объявлений является надежным и проверенным способом оценки ключевых слов. Маркетологи четко видят, какие запросы были найдены пользователями и побудили их перейти на сайт. Эта информация значительно упрощает создание конкурентоспособной SEO-стратегии.

Некоторые сайты в принципе не используют рекламу с оплатой за клик и сосредотачивают все усилия на SEO. В таком случае, когда они наконец решаются запустить PPC-кампанию, список рабочих ключевых слов уже под рукой.

Никогда не поздно объединить SEO и PPC для улучшения видимости вашего сайта. Тем не менее, их параллельное внедрение является наиболее эффективным подходом.

Верните пользователей на сайт

Даже если ваши SEO-усилия принесли некоторую отдачу и повысили рейтинг вашего сайта в поиске, не спешите праздновать. По различным причинам, потенциальные клиенты могут резко изменить свои пристрастия и покинуть сайт. Например, они могут захотеть сопоставить ваши цены с ценами конкурентов. Если они найдут нечто заманчивое в другом месте, вернуть их будет непросто.

Ненавязчиво удерживайте своих посетителей и сохраняйте их интерес при помощи ремаркетинга.

Средний интернет пользователь тратит около 5 часов в неделю на онлайн покупки. Большинство посетителей, вероятно, не запомнят ваш сайт после единичного визита.

Чтобы побудить их вернуться, выясните, какими товарами они интересовались, и покажите рекламу этих товаров через некоторое время. Данный прием послужит полезным напоминанием и хорошей возможностью установить длительный диалог с новыми клиентами. Пользователю гораздо проще нажать на объявление в браузере, чем заново искать товар, увиденный неделю назад.

Комбинируйте SEO и PPC, побуждая посетителей возвращаться на ваш сайт и завершать покупки. В то время как своевременно всплывающие объявления могут привлечь трафик на ваш сайт, первоклассный пользовательский опыт и полезный контент превратят гостей в активных покупателей.

Стройте свой онлайн имидж с учетом как PPC, так и SEO

Объявления с оплатой за клик могут быть использованы не только для продвижения товаров и услуг. Проявите творческий подход и подготовьте эффективную PPC рекламу для блоговых статей, чтобы привлечь на сайт заинтересованных пользователей. Онлайн-путешествия, начинающиеся со сбора информации, нередко завершаются крупными покупками.

Не беспокойтесь, если на первых порах пользователи будут пропускать ваши объявления и переходить на сайты конкурентов. Важно постоянно оставаться в зоне видимости. В конечном счете, все больше людей будут нажимать на ваши объявления, поскольку название вашего бренда станет узнаваемым и они захотят познакомиться с ним поближе.

Запомните следующие принципы:

Чем чаще ваша компания мелькает в поисковой выдаче по релевантным ключевым запросам, тем лучше.

Информация в объявлениях должна быть краткой, полезной и интригующей.

Приведите четкое определение товара и перечислите преимущества, которые клиент получит, купив его (скидки, подарки, бонусы и т.д.).

Качество страницы, которую пользователь видит после перехода по ссылке, также имеет решающее значение.

Убедитесь, что ваш контент актуален и содержит убедительные призывы к действию, дающие толчок к выполнению целевых задач (регистрация, добавление товаров в корзину, размещение заказа и т.д.).

Когда потенциальные клиенты натыкаются на привлекательные предложения, они идут на сайт за подробными описаниями. Не разочаровывайте их.

Будьте осторожны со смелыми маркетинговыми решениями

Не каждая креативная комбинация PPC и SEO будет успешной. Давайте рассмотрим наглядный пример.

Нефтяной кризис 2010 года в Персидском заливе был тяжелым временем для BP (British Petroleum). В попытке исправить репутацию компании, маркетологи запустили специальную PPC-рекламу.

Каждый раз, когда кто-то искал в Google информацию по запросу [разлив нефти], первым делом всплывало платное объявление BP. Ссылка вела к статье на их сайте, посвященной очистным мероприятиям. Идея состояла в том, чтобы виновник экологической катастрофы выглядел как заботливая и добропорядочная компания.

Тем не менее, многие были разочарованы тем, что администрация BP тратила кучу денег на рекламу вместо того, чтобы заниматься реальной проблемой. Критики обвинили компанию в том, что она вытолкнула свою ссылку на первое место в поисковой выдаче, чтобы отвлечь внимание от дискредитирующего контента (новости, обзоры, отчеты экологов и т. д.).

Урок состоит в том, что оригинальная PPC-кампания, направленная на повышение узнаваемости бренда и восстановление вашей репутации, может быть хорошей идеей, но важно тщательно проанализировать потенциальный общественный отклик перед ее запуском.



Резюме

Некоторые маркетологи до сих пор считают SEO и PPC отдельными дисциплинами. Это особенно заметно среди начинающих специалистов и малых предприятий, которые склонны неясно прописывать цели.

Данная статья была написана для того, чтобы продемонстрировать эффективность хорошо продуманных комбинаций SEO и PPC.

Одновременно проводя органические и рекламные кампании, вы можете получить больше данных для анализа, копнуть глубже и обнаружить неожиданные подробности касательно своей целевой аудитории, использовать эту информацию для совершенствования SEO и PPC подходов как в тандеме, так и по отдельности.

Имейте в виду, что и SEO, и PPC постоянно адаптируются к изменениям в алгоритмах Google. Именно так они помогают сайтам соответствовать новым требованиям и сохранять высокие позиции в поисковой выдаче.

Так что следите за наиболее значительными изменениями и не забывайте регулярно обновлять свои SEO и PPC-стратегии.

