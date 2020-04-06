В условиях ограниченного бюджета на SEO каждое действие и его результат нужно тщательно прогнозировать. Здесь поможет четкая стратегия и поэтапная проработка разных блоков. Расстановка приоритетов по задачам и понимание, что нужно внедрить именно сейчас, а что – потом, способны привести к хорошим показателям эффективности уже в первые месяцы работы. Даже если у вас нет возможности внедрить все необходимые изменения сразу.

Кто клиент

Клиника лазерной косметологии Cleo Line на рынке уже более 10 лет. Среди основных направлений работы: косметология, коррекция фигуры, медицинский педикюр и ногтевой сервис.

Основная задача, которая стояла перед MediaNation, – увеличение поискового трафика.

Решением задачи стала разработка стратегии на шесть месяцев и последовательное выполнение работ по продвижению сайта.

Тише едешь – дальше будешь

Особенностью и одновременно сложностью работы с данным проектом можно считать ограниченность бюджета на SEO. Это выражалось в том, что все наши классические работы, которые мы обычно выполняем в рамках одного месяца, были растянуты на шесть месяцев. Конечно, это замедляет процесс продвижения, но при работе с данным проектом нам все же удалось добиться хороших результатов, несмотря на постепенную проработку разных блоков.

Одним из преимуществ стало то, что внедрение предложенных нами рекомендаций осуществлял наш же отдел разработки. При передаче им задач в работу, мы четко планировали, какие изменения будут внедряться каждый месяц, чтобы бюджет на разработку не выходил за установленные рамки. Мы отбирали самые приоритетные и важные пункты, что позволяло закрыть самые критические моменты с точки зрения SEO и добиваться эффективности от их внедрения месяц за месяцем.

Вместо аудита

Как такового аудита в его классическом понимании не было. Блоки, которые мы выполняем в рамках аудита за один-два месяца, были разбиты на все шесть месяцев работы. Однако основной анализ мы провели в первые три. В дальнейшем были только перепроверки, дополнение и актуализация информации. Первыми пунктами в разработанной стратегии стал технический анализ и внедрение по нему рекомендаций, так как технические ошибки – это первое, что нужно устранять для улучшения позиций сайта.



В первую очередь были исправлены ошибки, влияющие на индексацию сайта:

настройка редиректов; удаление дублей страниц; устранение битых ссылок.

Также сайт был переведен на защищенный https-протокол.

Этапы работ

В первый месяц работ было собрано базовое семантическое ядро, состоящее из 509 запросов. По собранному ядру осуществлялся сбор позиций для анализа видимости сайта и выявления отстающих групп запросов. Для всех запросов были подобраны релевантные страницы. Также мы определили приоритетные направления, для которых были выданы контентные рекомендаци

и по корректировке мета-тегов title, description, h1. Также были удалены мета-теги Keywords со всех страниц сайта.

Помимо этого были проведены:

анализ ссылочной массы, в ходе которого было выявлено большое количество некачественных ссылок (например, донор под АГС или имеет высокий процент заспамленности, ссылки размещены с коммерческими анкорами и т.д.);

анализ на фильтры и санкции со стороны поисковых систем. В ходе анализа было выявлено, что на некоторых станицах размещены неуникальные тексты и тексты, переоптимизированные ключевыми словами;

конкурентный анализ сайта. В результате анализа было выявлено, что сайт значительно отстает от конкурентов по коммерческим свойствам. Например, на страницах услуг отсутствовали цены, информация о врачах и способы оплаты, а также на сайте не было функционала «Обратный звонок».

На втором месяце работ мы расширили семантическое ядро, а также продолжили корректировку мета-тегов для приоритетных направлений. Что касается коммерческой составляющей сайта, то в первую очередь мы подготовили рекомендации по доработке витрины услуг и карточек услуг.



Анализ структуры сайта показал необходимость в создании новых страниц и внутренней перелинковке, а также в доработке главного меню. Были устранены основные технические ошибки, на сайт добавили микроразметку Schema.org, а также обновили файлы robots.txt и sitemap.xml.

На третий месяц работы над сайтом мы увидели рост трафика в Яндексе, при этом трафик в Google оставался на том же уровне. Мы предположили, что сайт может находиться под ссылочным фильтром, и отклонили некачественные ссылки через Google Search Console. Кроме того, некоторые сайты медицинской тематики потеряли свои позиции в поисковой системе Google после медицинского апдейта Google в 2018 году. В связи с этим мы подготовили рекомендации, направленные на повышение экспертности сайта.

К четвертому месяцу были исправлены основные технические ошибки, внедрены важные коммерческие факторы, а также скорректированы мета-теги для основных приоритетных направлений. Для повышения уровня экспертности мы заполнили информацию о врачах, добавили фото дипломов, сертификатов и наград, и вывели эту информацию в карточки услуг. Также добавили в статьи авторов публикаций и вывели информацию об авторе.



В третий и четвертый месяцы были скорректированы тексты на некоторых страницах сайта, а также созданы новые страницы услуг по нашим ТЗ. После проведения данных работ, было отмечено улучшение позиций в поисковых системах сразу по нескольким группам запросов.

Также был проведен реаудит технической части сайта на наличие новых ошибок и подготовлены новые рекомендации.

На пятом месяце мы снова расширили семантическое ядро, а также продолжили работы над предыдущими задачами:

доработка структуры сайта и рекомендации по созданию новых страниц;

написание title, description и Н1;

подготовка ТЗ на написание текстов;

контроль внедрения технических рекомендаций, рекомендаций по коммерческой составляющей и по внутренней оптимизации;

мониторинг динамики позиций и трафика, анализ отстающих запросов, выдача рекомендаций;

работы по корректировке ссылочной массы.

В итоге к шестому месяцу работ были:

скорректированы мета-теги на приоритетных страницах;

устранены технические ошибки, влияющие на индексацию сайта;

внедрены основные технические рекомендации (добавлена микроразметка Schema.org, обновлены файлы robots.txt и sitemap.xml и т.д.);

скорректирована структура сайта и внутренняя перелинковка;

доработаны коммерческие свойства сайта;

скорректирована ссылочная масса сайта;

проведены работы по повышению уровня экспертности.

О сложностях

Ограниченность бюджета – это ограниченность внедрений. Когда нет возможности внедрить все рекомендации сразу, то, конечно, это влияет на результативность. Например, мы не могли некоторое время добиться роста трафика из Google, поскольку было выдвинуто предположение, что сайт пострадал от медицинского апдейта или находится под фильтром.

Тот объем рекомендаций, который отрабатывался ежемесячно, был гораздо меньше тех, что требовалось проработать в целом. Поэтому тексты перерабатывались дольше, рекомендации внедрялись медленнее, а влияние этих внедрений можно было увидеть только через какое-то время.

Но мы начали с самых критических моментов, поэтому в скором времени переработки дали результаты, и трафик в Google сдвинулся с места.



Результаты

Начало работ (август 2019)

До проведения работ общий поисковый трафик находился на уровне 438 переходов в неделю (280 переходов – Яндекс, 155 переходов Google).



После трех месяцев работ (октябрь 2019)

Если рассматривать динамику поискового трафика за три месяца, с 05.08.2019 по 27.10.2019, можно заметить рост трафика с Яндекса с 280 переходов до 422 переходов в неделю. При этом трафик из Google остается примерно на том же уровне, что и на старте работ:



После шести месяцев работ (январь 2020)

В динамике поискового трафика за шесть месяцев с начала работ (с 05.08.2019 по 26.01.2020) можно заметить значительный рост трафика с Яндекса с начала работ по 15.12.2019 (с 280 переходов до 636 переходов в неделю).

Далее происходит сезонное снижение трафика в связи с новогодними праздниками. После чего виден резкий рост трафика в Google с 06.01.2020 (со 161 до 618 переходов в неделю).

Можно отметить, что в период с 20.01.2020 по 26.01.2020 трафик с Google превысил трафик с Яндекса. Вероятнее всего, на рост трафика в Google повлияло отклонение некачественных ссылок через Google Search Console.



Состояние на февраль 2020

За период с августа 2019 до настоящего момента общий поисковый трафик вырос более чем в три раза – с 438 до 1414 переходов в неделю.



Выводы и рекомендации

Работая над узкоспециализированным проектом при ограниченном бюджете, мы сделали для себя ряд выводов, которые, надеемся, станут для вас полезными рекомендациями:

1. Даже с ограниченным бюджетом на SEO при правильной стратегии можно получить хороший результат. Успех зависит прежде всего от грамотно составленного плана работ, где задачи расставлены по приоритетам.



2. Чтобы получать хорошие результаты практически сразу, надо начинать с исправления критических ошибок.



3. Все работы лучше проводить в рамках одной команды (SEO + разработка). Это позволит упростить взаимодействие между специалистами, сократить время между составлением и реализацией рекомендаций, а также обеспечит качественный контроль внедрения рекомендаций.



4. Помните, что сейчас поисковые системы ранжируют не сайты, а бизнес. Поэтому особое внимание следует уделять тем элементам сайта, которые демонстрируют масштаб и экспертность продвигаемой компании.



