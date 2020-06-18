Внутренняя оптимизация больших сайтов уровня PRO — вебинар

Оксана Мамчуева -
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Во вторник, 23 июня, в Коллабораторе пройдет вебинар с Игорем Баньковским, посвященный нюансам внутренней оптимизации больших сайтов уровня PRO и поиску точек роста.

Слушатели вебинара узнают:

  • основные особенности работы с большими сайтами
  • какие данные собирать и как их анализировать
  • как работать с индексацией
  • как работать с мета-элементами
  • как работать с перелинковкой
  • как проводить SEO-тесты

Начало вебинара в 11:00 по МСК и Киеву. Те, кто будет смотреть прямую трансляцию, смогут получить бонусы от партнеров и ответы от спикера в текстовом формате о своем сайте в награду за лучший вопрос. 

Ведущим вебинара выступит Игорь Рудник, руководитель collaborator.pro и referr.ru

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Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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