Внутренняя оптимизация больших сайтов уровня PRO — вебинар

Во вторник, 23 июня, в Коллабораторе пройдет вебинар с Игорем Баньковским, посвященный нюансам внутренней оптимизации больших сайтов уровня PRO и поиску точек роста.

Слушатели вебинара узнают:

основные особенности работы с большими сайтами

какие данные собирать и как их анализировать

как работать с индексацией

как работать с мета-элементами

как работать с перелинковкой

как проводить SEO-тесты

Начало вебинара в 11:00 по МСК и Киеву. Те, кто будет смотреть прямую трансляцию, смогут получить бонусы от партнеров и ответы от спикера в текстовом формате о своем сайте в награду за лучший вопрос.

Ведущим вебинара выступит Игорь Рудник, руководитель collaborator.pro и referr.ru

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