Внутренняя оптимизация больших сайтов уровня PRO — вебинар

Во вторник, 23 июня, в Коллабораторе пройдет вебинар с Игорем Баньковским, посвященный нюансам внутренней оптимизации больших сайтов уровня PRO и поиску точек роста.
Слушатели вебинара узнают:
- основные особенности работы с большими сайтами
- какие данные собирать и как их анализировать
- как работать с индексацией
- как работать с мета-элементами
- как работать с перелинковкой
- как проводить SEO-тесты
Начало вебинара в 11:00 по МСК и Киеву. Те, кто будет смотреть прямую трансляцию, смогут получить бонусы от партнеров и ответы от спикера в текстовом формате о своем сайте в награду за лучший вопрос.
Ведущим вебинара выступит Игорь Рудник, руководитель collaborator.pro и referr.ru
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