Опытом делится команда digital-агентства i-Media
В феврале 2017 к нам в агенство обратился официальный дилер Samsung. У компании есть онлайн-магазин и 27 офлайн-точек продаж бытовой техники, мобильных телефонов и аксессуаров.
Перед нами стояла задача: устранить технические проблемы на сайте, привлечь новых пользователей из органической выдачи, чтобы в итоге увеличить поток заказов.
Увеличить поток заказов с SEO
Online-samsung ー это монобрендовый магазин, которому нужно бороться с гигантскими сетями типа Эльдорадо, М.Видео и Ситилинка. Целевая аудитория бренда широкая и неоднородная, поэтому для продвижения мы выбрали подход «SEO с оплатой за целевое действие» (CPA). Такой подход позволяет не тратить бюджет впустую, ведь клиент платит только за целевой заказ пользователя.
Исправление технических ошибок сайта
В i-Media перед стартом любого проекта мы проверяем настройки веб-аналитики, находим технические проблемы, анализируем юзабилити сайта и деятельность конкурентов.
Настроили счетчик Яндекс.Метрики для отслеживания количества заказов. На старте он работал некорректно.
Изначально сайт был закрыт для индексации роботами поисковых систем. Исправив технические ошибки (прописав robots.txt, сгенерировав XML-карту сайта, настроив необходимые 301 редиректы), мы открыли его к индексации.
После того, как поисковые роботы проиндексировали сайт, мы произвели склейку всех зеркал, чтобы в дальнейшем не было проблем с сайтами-аффилиатами.
Проработка внутренней оптимизации страниц сайта
В рамках работ по SEO мы много работали над внутренней оптимизацией всего сайта:
- Создали простую и удобную для пользователя структуру сайта на основе семантики.
- Внедрили человеко-понятные URL-адреса на продвигаемые каталожные страницы и карточки товаров.
- Поработали над юзабилити: сделали удобную навигацию по сайту, понятный поиск, поправили внешний вид отдельных элементов.
- Подготовили текстовый контент для каталожных страниц и карточек товаров.
- Скорректировали мета-данные: title и description, текстовые заголовки H1, H2 и т.д.
- Поработали с текстовыми описаниями в сниппетах.
- Оптимизировали изображения.
- Внедрили внутреннюю перелинковку страниц.
- Добавили функционал для получения отзывов на карточки товаров.
- Дали рекомендации по адаптивной версии сайта под мобильные устройства.
Крауд-маркетинг
Крауд-маркетинг — это посев рекомендаций-отзывов о компании на тех сайтах, где бывает ее целевая аудитория.
В рамках SEO крауд-маркетинг помогает поправить репутацию бренда, поднять сайт в поисковиках, увеличить количество переходов на сайт.
Что мы делаем:
- Подбираем тематические форумы с целевой аудиторией магазина online-samsung.ru.
- Готовим и размещаем уникальные тексты со ссылкой на товар / магазин.
После размещения тексты проверяют боты поисковых систем, индексируют их, и наши посты появляются в поисковой выдаче.
За время работы мы привели на сайт 20 000 переходов с форумов. В неделю, в зависимости от сезона, приходит 200-600 новых посетителей.
В итоге: в 3 раза больше посетителей сайта
Стратегический подход с долгосрочным планированием помог нам увеличить количество целевых посетителей сайта из органической выдачи в три раза. Количество заказов с SEO увеличилось в 1,8 раза.
В марте 2020 года мы получили снижение количества заказов ー пандемия Covid-19 немного подпортила статистику. Но нам удается удерживать уровень заказов с небольшим снижением в 11%.
Еженедельная веб-аналитика и ежемесячный конкурентный анализ помогли интернет-магазину online-samsung.ru увеличить видимость сайта в поисковых системах и обойти конкурентов.
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