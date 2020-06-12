Опытом делится команда digital-агентства i-Media

В феврале 2017 к нам в агенство обратился официальный дилер Samsung. У компании есть онлайн-магазин и 27 офлайн-точек продаж бытовой техники, мобильных телефонов и аксессуаров.

Перед нами стояла задача: устранить технические проблемы на сайте, привлечь новых пользователей из органической выдачи, чтобы в итоге увеличить поток заказов.

Увеличить поток заказов с SEO

Online-samsung ー это монобрендовый магазин, которому нужно бороться с гигантскими сетями типа Эльдорадо, М.Видео и Ситилинка. Целевая аудитория бренда широкая и неоднородная, поэтому для продвижения мы выбрали подход «SEO с оплатой за целевое действие» (CPA). Такой подход позволяет не тратить бюджет впустую, ведь клиент платит только за целевой заказ пользователя.

Исправление технических ошибок сайта

В i-Media перед стартом любого проекта мы проверяем настройки веб-аналитики, находим технические проблемы, анализируем юзабилити сайта и деятельность конкурентов.

Настроили счетчик Яндекс.Метрики для отслеживания количества заказов. На старте он работал некорректно.

Изначально сайт был закрыт для индексации роботами поисковых систем. Исправив технические ошибки (прописав robots.txt, сгенерировав XML-карту сайта, настроив необходимые 301 редиректы), мы открыли его к индексации.

После того, как поисковые роботы проиндексировали сайт, мы произвели склейку всех зеркал, чтобы в дальнейшем не было проблем с сайтами-аффилиатами.



Проработка внутренней оптимизации страниц сайта

В рамках работ по SEO мы много работали над внутренней оптимизацией всего сайта:

Создали простую и удобную для пользователя структуру сайта на основе семантики.

Внедрили человеко-понятные URL-адреса на продвигаемые каталожные страницы и карточки товаров.

Поработали над юзабилити: сделали удобную навигацию по сайту, понятный поиск, поправили внешний вид отдельных элементов.

Подготовили текстовый контент для каталожных страниц и карточек товаров.

Скорректировали мета-данные: title и description, текстовые заголовки H1, H2 и т.д.

Поработали с текстовыми описаниями в сниппетах.

Оптимизировали изображения.

Внедрили внутреннюю перелинковку страниц.

Добавили функционал для получения отзывов на карточки товаров.

Дали рекомендации по адаптивной версии сайта под мобильные устройства.

Крауд-маркетинг

Крауд-маркетинг — это посев рекомендаций-отзывов о компании на тех сайтах, где бывает ее целевая аудитория.

В рамках SEO крауд-маркетинг помогает поправить репутацию бренда, поднять сайт в поисковиках, увеличить количество переходов на сайт.

Что мы делаем:

Подбираем тематические форумы с целевой аудиторией магазина online-samsung.ru.

Готовим и размещаем уникальные тексты со ссылкой на товар / магазин.

После размещения тексты проверяют боты поисковых систем, индексируют их, и наши посты появляются в поисковой выдаче.



За время работы мы привели на сайт 20 000 переходов с форумов. В неделю, в зависимости от сезона, приходит 200-600 новых посетителей.

В итоге: в 3 раза больше посетителей сайта

Стратегический подход с долгосрочным планированием помог нам увеличить количество целевых посетителей сайта из органической выдачи в три раза. Количество заказов с SEO увеличилось в 1,8 раза.



В марте 2020 года мы получили снижение количества заказов ー пандемия Covid-19 немного подпортила статистику. Но нам удается удерживать уровень заказов с небольшим снижением в 11%.



Еженедельная веб-аналитика и ежемесячный конкурентный анализ помогли интернет-магазину online-samsung.ru увеличить видимость сайта в поисковых системах и обойти конкурентов.

