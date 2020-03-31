Жизнь SEO-студий в кризис — исследование

30,4% SEO-студий на прошлой неделе отметили существенное снижение количества входящих заявок. Об этом говорится в исследовании текущей ситуации на рынке интернет-маркетинговых услуг, опубликованном изданием CMS Magazine.
Экспертами издания было опрошено 236 руководителей агентств с целью узнать, как уже отразились экономические последствия пандемии на отрасли. В выборку попали следующие компании:
Приводим ключевые цифры исследования, касающиеся непосредственно SEO-компаний:
- 30,4% SEO-студий отметили существенное снижение количества входящих заявок
- 8,7% ответивших говорят о полной остановке продаж
- 87% респондентов заявили, что часть проектов «замораживается» / ставится на паузу
- 43,5% опрошенных жалуются на уменьшение бюджетов
- 39,1% подрядчиков отмечают увеличение дебиторской задолженности (что логично, исходя из 3-го пункта)
- 21,7% исполнителей наблюдают среди своих клиентов перенос срока постоплаты
- 17,4% команд заявили о наличии проектов, которые полностью останавливаются
- Никаких изменений не зафиксировали всего лишь 4,3% опрошенных
«Очевидно, что на рынке имеет место быть негативное развитие событий. Как будет развиваться ситуация дальше – прогнозировать сложно. Можно только изучать опыт коллег и анализировать эффективность популярных решений», — отмечают эксперты.
Больше данных из исследования доступны в полной версии материала.
О том, что думают западные SEO-эксперты о происходящем в отрасли, можно почитать здесь.
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