Жизнь SEO-студий в кризис — исследование

30,4% SEO-студий на прошлой неделе отметили существенное снижение количества входящих заявок. Об этом говорится в исследовании текущей ситуации на рынке интернет-маркетинговых услуг, опубликованном изданием CMS Magazine.

Экспертами издания было опрошено 236 руководителей агентств с целью узнать, как уже отразились экономические последствия пандемии на отрасли. В выборку попали следующие компании:

Приводим ключевые цифры исследования, касающиеся непосредственно SEO-компаний:

30,4% SEO-студий отметили существенное снижение количества входящих заявок

8,7% ответивших говорят о полной остановке продаж

87% респондентов заявили, что часть проектов «замораживается» / ставится на паузу

43,5% опрошенных жалуются на уменьшение бюджетов

39,1% подрядчиков отмечают увеличение дебиторской задолженности (что логично, исходя из 3-го пункта)

21,7% исполнителей наблюдают среди своих клиентов перенос срока постоплаты

17,4% команд заявили о наличии проектов, которые полностью останавливаются

Никаких изменений не зафиксировали всего лишь 4,3% опрошенных

«Очевидно, что на рынке имеет место быть негативное развитие событий. Как будет развиваться ситуация дальше – прогнозировать сложно. Можно только изучать опыт коллег и анализировать эффективность популярных решений», — отмечают эксперты.

Больше данных из исследования доступны в полной версии материала.

О том, что думают западные SEO-эксперты о происходящем в отрасли, можно почитать здесь.

