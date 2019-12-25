Конец декабря — самое время, чтобы взглянуть на то, что ожидает поисковое продвижение в 2020 году. И хотя некоторые тренды прошлого года сохранятся, новый принесет свои изменения. Если вы хотите, чтобы ваш сайт и бизнес оставались популярными у пользователей и поисковиков, вы должны быть в курсе последних тенденций.

Представляем 8 тенденций, которые, по мнению западных экспертов и специалистов сервиса Rookee, нужно знать в 2020 году.

Тенденция № 1: Монополизация выдачи

Ситуация, когда поисковики все больше трафика отдают своим сервисам и контекстной рекламе.

Органическая выдача в Яндексе и Google сокращается во всех сегментах, топ занимают реклама и многочисленные сервисы поисковиков. Это нужно учитывать и принимать меры, уделяя больше внимания локальному SEO и продвижению с помощью геосервисов.

Основатель Zyppy Сайрус Шепард считает, что ключевым моментом будет адаптация к поиску по нулевому клику:

«Все больше и больше бренд-маркетинга происходит в самом Google, а не обязательно на вашем сайте. Умным маркетологам нужно будет научиться адаптироваться и использовать это преимущество. Сюда входит базовая тактика для увеличения реальных кликов по показам, такая ​​как оптимизация избранных фрагментов, использование новых схем (например, FAQ и HowTo), нацеливание на изображения и оптимизация favicon».

В 2020 году мы продолжим видеть больше локализации в результатах поиска, с большим количеством картографических пакетов, ранжированием новостей и событий и уходом от традиционного органического поиска.



Тенденция № 2: BERT и ориентированная на пользователя оптимизация

В 2019 году запуск в поисковой системе Google нового алгоритма BERT стал важным событием для всей поисковой оптимизации. BERT — это новая технология, призванная лучше различать контекст в поисковых запросах.

Google сделал огромный шаг вперед в поиске действительно подходящих ответов на запросы пользователей, а не просто совпадений по словам.

В 2020 году контент должен быть написан не просто по словам и ключевым запросам, которые человек может искать. Текст должен отвечать намерениям пользователя. Самые дальновидные маркетологи включат опрос клиентов в план оптимизации сайта, чтобы лучше узнать, чего на самом деле хочет их аудитория.

Тенденция № 3: Качественный, оптимизированный контент

Анна Кроу, помощник редактора популярного на западе издания Search Engine Journal, уверена, что есть одна вещь, которая была и будет основой жизни SEO — это содержание.

В SEO контент влияет на все: от структуры сайта до ссылочной стратегии. Чтобы добиться успеха в 2020 году, брендам придется публиковать что-то по-настоящему уникальное и ценное. Это означает, что нужно научиться писать или нанимать людей, которые умеют это делать.

Высший пилотаж — создать контент, который предвосхищает пользовательские вопросы. «Знайте, какие ответы нужны пользователю дальше», — советует Джессика Левенсон, консультант по SEO IBM.

Для этого нужно:

Понять, кто ваша аудитория и как она ищет.

Предугадать намерения, стоящие за вопросами, которые пользователи задают, или проблемы, которые им необходимо решить.

Дать им решения или ответы в тех форматах, которые они предпочитают, используя качественный и авторитетный контент.

Создать положительный опыт, который снова и снова будет служить их потребностям.

Не повторяться и совершенствоваться, потому что если сделать это хорошо один раз, это не значит, что кто-то другой не сделает лучше.

Аджи Фрост, глава отдела контент-маркетинга HubSpot, советует обратить внимание на каннибализацию контента:

«Я бы порекомендовал проводить аудит всего вашего контента на предмет совпадения, перенаправления и архивирования по мере необходимости, чтобы каждая страница имела уникальный набор ключевых слов. Если ваш сайт освещает одни и те же темы снова и снова, даже если вы разбираете эти темы с разных сторон, ваши страницы будут выбивать друг друга из результатов поиска».

«2020 год — время инвестировать в хорошую локализацию контента, — считает президент AJPR Мотоко Хант. — На сайтах многих международных компаний размещен плохо переведенный контент, который не адаптирован под местное население. Дело не в ключевых словах, а в том, насколько понятен контент данной аудитории».

Тенденция № 4: E-A-T Google, «Вега» Яндекса и ваше несправедливое преимущество

В 2020 году Google продолжит изучать общую репутацию (E-A-T — экспертизу, авторитетность и надежность) бренда и лиц, которые публикуют контент от его имени. Компаниям, которые борются с плохой репутацией, имеют проблемы с обслуживанием клиентов или доверием пользователей к своим товарам, будет сложнее конкурировать.

Владелец Kalicube.pro Джейсон Барнард предупреждает:

«Офлайн выходит в онлайн. Каждый бизнес должен найти свое несправедливое преимущество. Все офлайн-мероприятия, конференции, награды, партнерские отношения внезапно приобретают огромное значение. Нужно открыто демонстрировать их на своих страницах, чтобы показать свою авторитетность и надежность».

В свою очередь Яндекс 17 декабря 2019 года представил большое поисковое обновление «Вега», благодаря которому пользователи смогут решать гиперлокальные задачи — находить нужное в конкретном микрорайоне, квартале или даже доме. В социальной сети для соседей Яндекс.Район появились чаты, где могут общаться жители одного и того же дома. А сервис Яндекс.Услуги научился показывать предложения услуг на карте. Теперь пользователи могут обращаться к Яндексу с задачами, которые раньше решались в основном в офлайне: от поиска сбежавшего кота до вызова на дом сантехника.

Алексис Сандерс, старший менеджер по маркетингу в Merkle, поделился несколькими способами получения конкурентного преимущества, которые нужно отражать на сайте и в карточке компании:

превосходство в цепочке поставок (например, доставка в течение 2 дней (или меньше) с соответствующими обновлениями статуса);

обслуживание клиентов (например, возможность ответить на вопрос пользователя с минимальным временем);

опыт пользователя (например, является ли ваш опыт более удобным/ полезным/ простым);

цена;

нишевые продукты.

Тенденция № 5: UX и техническая оптимизация

Когда мы говорим о технической оптимизации и UX, то прежде всего подразумеваем скорость сайта и каждой его страницы.

Этой тенденции уже несколько лет, но она стала намного более очевидной в этом году. В 2020 году она будет только расширяться за счет популяризации приложений для бизнеса, а также необходимости автоматизации задач SEO для крупных сайтов и машинного обучения.

Тенденция № 6: Мобильное SEO

Удивлены, увидев мобильное SEO среди важных тенденций 2020 года? Да, это по-прежнему актуально. Мобильное SEO развивается и не должно ограничиваться созданием адаптивного дизайна или мобильного сайта. Необходимо анализировать реальные результаты мобильного поиска, чтобы знать, какой трафик ожидать и какая стратегия действительно будет успешной.

Тенденция № 7: Структурированные данные

Все знают, что качественный контент будет важен, однако алгоритмы все еще не до конца понимают контекст. Поэтому поисковым системам следует давать «подсказки», чтобы они лучше понимали и транслировали контент пользователям.

Структурирование данных помогает поисковым системам лучше понять не только то, что находится на странице, но также и то, как каждый элемент связан с другими элементами на странице, и как эта страница связана с другими на сайте.

Это позволяет публиковать свой контент для любой поисковой системы, голосового помощника, чат-бота так, чтобы предоставлять услуги клиентам на любой поверхности и в любой момент взаимодействия.

Тенденция № 8: Автоматизация

Автоматизация SEO помогает компаниям использовать всю мощь основ маркетинга:

брендинг;

создание впечатлений;

сторителлинг;

разговаривать на языке вашего клиента;

слушать ваш целевой рынок и давать вдумчивые / своевременные ответы;

предоставлять простой и удобный контент (так, как этого хотят ваши пользователи);

быть человечнее.

С помощью новых технологий компании могут обрабатывать огромное количество данных для лучшего понимания потребностей своих клиентов.

Глава Catalyst Пол Шапиро сказал:

«Существуют реальные преимущества выхода за пределы Excel для анализа. Включите другие источники данных для понимания. Применяйте машинное обучение для решения сложных задач. Это позволит быстро и эффективно принимать решения, которые обычно занимают огромное количество времени и требуют участия человека».