Почему SEO-специалисты супергерои нашего времени, и какой из них ты (тест)

Сегодня профессия SEO-специалиста становится все более востребованной. Даже несмотря на то, что во время карантина многие бизнесы приостановили свое сотрудничество с SEO-оптимизаторами, в посткарантинном мире все может быстро измениться.

Своими мыслями по поводу перспективности профессии SEO-специалиста делится Marketing Team Lead в SE Ranking Богдан Бабяк.

«Исходя из обратной связи пользователей SE Ranking, сейчас есть падение спроса на услуги основных клиентов нашей SEO-платформы – SEO-специалистов, маркетологов и агентств. Но я предполагаю, что это временная тенденция. Новая реальность заставляет большинство бизнесов трансформироваться в онлайн (если они до сих пор не там), ведь другого выбора просто нет. Когда критическая масса предпринимателей примет новые правила игры, именно квалифицированные SEO-специалисты будут одной из самых востребованных профессий в маркетинге.

Если вы уже продвигаете сайты для клиентов, продолжайте развиваться в этом направлении — знания не стоят на месте, так как ПС постоянно обновляют свои алгоритмы, конкуренты стремятся занять ваши позиции, а борьба за лидов идет прямо в выдаче».

День SEO-специалиста, который отмечается сегодня в СНГ, лучшее время для сеошников, чтобы оценить свои силы и понять, что они настоящие супергерои нашего времени. SE Ranking подготовил тест, который поможет оптимизаторам выяснить, кто они из мира супергероев и какой же SEO-суперсилой они обладают.

С праздником вас, ребята! Пусть вашей энергии хватает на продвижение всех сайтов Вселенной, и никакие суперзлодеи вам в этом не помешают.