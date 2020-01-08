Дмитрий Дубов

SEO Specialist, MediaCom. Moscow, Russia







Тренды в SEO 2019 года стали логичным продолжением тех ключевых изменений в поиске, которые происходят на протяжении последних нескольких лет. Они связаны с ростом требований пользователей к качеству контента, изменением поведения пользователя в поиске, существенным технологическим развитием поисковых систем и их желанием удержать пользователя у себя.

Главные события на рынке поисковой оптимизации – несомненно, апдейты поисковых систем.

Яндекс представил обновление «Вега», особенности которого – в увеличении скорости выдачи результатов по запросу за счет пререндеринга, повышения экспертности ответов благодаря внедрению нового алгоритма ранжирования, базирующегося на оценках экспертов-асессоров. Поиск в Яндексе стал гиперлокальным: теперь при формировании выдачи поиск учитывает местоположение пользователя на уровне микрорайона или даже отдельного дома. К важным нововведениям российской поисковой системы также можно отнести запуск экспертного сервиса Яндекс.Кью и социальной сети Яндекс.Район.

Google сосредоточился на улучшении обработки естественного языка пользователей, в том числе длинных и голосовых запросов, запустив в октябре алгоритм BERT, который использует нейронную сеть для распознавания контекста запроса. На первое место теперь выходит реальная способность контента удовлетворить запрос пользователя.

Нельзя не отметить также продолжающиеся тенденции прошлых лет. Так, например, внедрение индексаторами дополнительных интерактивных элементов в поисковую выдачу, таких как поисковые колдунщики, блоки быстрых ответов и карусели, которые забирают на себя часть поискового трафика, привело к тому, что позиция на странице уже не так важна – важна реальная видимость страницы в поиске, в том числе и за счет ее попадания в интерактивные блоки.

Другой продолжающийся тренд – нарастающая борьба поисковых систем с другими сайтами за пользователей. Поисковики активно запускают все новые сервисы, заполняя ими поисковую выдачу и переманивая трафик на них, что заметно усложняет работу SEO-оптимизаторам.

Происходящие изменения говорят о продолжающемся росте значимости качества контента. В 2020 году можно ожидать значительных перемен в подходе к его созданию.

Контент должен будет решать проблему пользователя. SEO-контент – это больше не про накрутки. Соблюдение определенного количества ключевых запросов уже не так важно, на первый план выходит реальное удовлетворение информационной потребности пользователя, что потребует углубленного анализа психологии целевой аудитории.

Рост значимости авторитетности контента. Пользователю важно не только решение его проблемы, но и то, чтобы это решение было предложено признанным специалистом в данной сфере. Важно не только видимое подтверждение авторитетности информации, но и действительный уровень ее экспертности, который могут обеспечить только профессионалы. Полагаем, это может означать постепенный уход копирайтеров широкого профиля с рынка SEO в ближайшие годы.

Мобильный и голосовой поиск. Поисковым системам важно, чтобы пользователь мог найти необходимую информацию с любого устройства. Это означает, что тренд на мобилизацию поиска последних лет продолжится и с увеличением числа пользователей мобильного интернета важность мобильных факторов ранжирования будет только расти. Очень важно учитывать также особенности поведения мобильных пользователей в поиске и на сайте, например, менее равномерное распределение кликов в выдаче, повышенные требования к информативности контента, использование голосового поиска, что означает необходимость оптимизации под длинные низкочастотные запросы.

Государственное регулирование интернета и вероятность блокировки зарубежных сервисов. Ограничение доступа серверов Google и Amazon Роскомнадзором в 2018 году в рамках исполнения судебного решения о блокировке Telegram привело к блокировке доступа к сторонним сервисам, российским и зарубежным, не имевшем никакого отношения к мессенджеру. К сожалению, заранее предотвратить явления подобного рода на уровне поисковой оптимизации не представляется возможным, владельцам сайтов нужно просто быть готовыми к возможным потерям для их бизнеса и оперативному реагированию.

Конкуренция со стороны поисковых систем. Борьба и переманивание пользователей поисковыми системами на свои сервисы продолжится. Это потребует от SEO-оптимизаторов использования новых подходов, направленных не только на привлечение, но и удержание пользователя.

