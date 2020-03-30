31 марта пройдет бесплатный вебинар «SEO в условиях кризиса»

Завтра Collaborator проведет внеочередной вебинар «SEO в условиях кризиса».
Беседа пройдет в формате круглого стола, где текущую ситуацию и ее тренд обсудят:
- Михаил Щербачев — основатель Livepage;
- Игорь Рудник — руководитель collaborator.pro и referr.ru;
- Дмитрий Бондарь — CEO BOOSTA;
- Тимофей Квачев — руководитель интернет-агентства TRINET.Group;
- Роман Рыбальченко — Showman в Продуктивный Роман, founder в Roman.ua.
Тезисы:
- Что реально происходит с рынком SEO и DIGITAL
- Анализ ниш на период кризиса
- Как увеличить долю на рынке в кризис
- Рабочие идеи и стратегии
Присоединяйтесь, будет интересно!
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