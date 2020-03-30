31 марта пройдет бесплатный вебинар «SEO в условиях кризиса»

Оксана Мамчуева -
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Завтра Collaborator проведет внеочередной вебинар «SEO в условиях кризиса».

Беседа пройдет в формате круглого стола, где текущую ситуацию и ее тренд обсудят:

  • Михаил Щербачев — основатель Livepage;
  • Игорь Рудник — руководитель collaborator.pro и referr.ru;
  • Дмитрий Бондарь — CEO BOOSTA;
  • Тимофей Квачев — руководитель интернет-агентства TRINET.Group;
  • Роман Рыбальченко — Showman в Продуктивный Роман, founder в Roman.ua.

Тезисы:

  1. Что реально происходит с рынком SEO и DIGITAL
  2. Анализ ниш на период кризиса
  3. Как увеличить долю на рынке в кризис
  4. Рабочие идеи и стратегии

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Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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