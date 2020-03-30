31 марта пройдет бесплатный вебинар «SEO в условиях кризиса»

Завтра Collaborator проведет внеочередной вебинар «SEO в условиях кризиса».

Беседа пройдет в формате круглого стола, где текущую ситуацию и ее тренд обсудят:

Михаил Щербачев — основатель Livepage;

— основатель Livepage; Игорь Рудник — руководитель collaborator.pro и referr.ru;

— руководитель collaborator.pro и referr.ru; Дмитрий Бондарь — CEO BOOSTA;

— CEO BOOSTA; Тимофей Квачев — руководитель интернет-агентства TRINET.Group;

— руководитель интернет-агентства TRINET.Group; Роман Рыбальченко — Showman в Продуктивный Роман, founder в Roman.ua.

Тезисы:

Что реально происходит с рынком SEO и DIGITAL Анализ ниш на период кризиса Как увеличить долю на рынке в кризис Рабочие идеи и стратегии

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