SEO будет в центре внимания маркетологов в период рецессии — исследование

Новое исследование Conductor подтвердило мнения о том, что в условиях экономического спада важно продолжать работу по SEO.
В опросе приняли участие 317 специалистов и руководителей по маркетингу, представляющих широкий ряд отраслей: B2B (24%), ритейл (12%), здравоохранение (11%), медиа (10%) и другие (туризм, потребительские технологии, финансы, страхование, автоиндустрию, e-commerce и производство).
Бюджеты урезаются, но цели остаются теми же
В условиях эпидемии COVID-19 большинство участников опроса ожидают, что их бюджеты будут немного сокращены или останутся на том же уровне, и только 20% ориентируются на «значительное урезание» бюджетов.
Несмотря на это, 68% респондентов ответили, что их цели останутся прежними (32%) или будут повышены (36%).
86% респондентов считают, что в этом году достичь поставленных целей будет труднее ввиду сокращённых бюджетов и других обстоятельств.
На вопрос будет ли SEO более важным или менее важным в этот период, 63% респондентов ответили, что его важность увеличится – немного (34%) или значительно (29%). Лишь 5% считают, что важность поисковой оптимизации уменьшится.
Органический поиск – ведущий канал
В прошлом году для 66% маркетологов органический поиск был самым эффективным каналом. За ним следуют поисковая реклама (50%) и email-маркетинг (50%).
Социальные сети таким каналом назвали лишь 14% респондентов.
Предполагается, что эти мнения будут управлять будущими решениями, которые маркетологи будут принимать в период рецессии.
В условиях глобального экономического спада большинство респондентов планируют уменьшать бюджеты на продвижение, инвестировать больше в SEO и поднимать пороговые значения ROI для маркетинговых решений.
Сокращения персонала планируют провести только 25% респондентов.
Выводы
Основные выводы исследования говорят о том, что органический поиск является ведущим по эффективности каналом, а SEO – важной тактикой в долгосрочной перспективе.
По мнению Conductor, если инвестировать в SEO сейчас, то это позволит получить значительные дивиденды, когда кризис закончится.
Другие материалы по теме:
- 5 причин не прекращать работу по SEO во время вспышки COVID-19
- 64% маркетологов готовы отказаться от SEO в пользу поисковой рекламы
- Жизнь SEO-студий в кризис — исследование
Прокомментировать