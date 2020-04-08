SEO будет в центре внимания маркетологов в период рецессии — исследование

Новое исследование Conductor подтвердило мнения о том, что в условиях экономического спада важно продолжать работу по SEO.

В опросе приняли участие 317 специалистов и руководителей по маркетингу, представляющих широкий ряд отраслей: B2B (24%), ритейл (12%), здравоохранение (11%), медиа (10%) и другие (туризм, потребительские технологии, финансы, страхование, автоиндустрию, e-commerce и производство).

Бюджеты урезаются, но цели остаются теми же

В условиях эпидемии COVID-19 большинство участников опроса ожидают, что их бюджеты будут немного сокращены или останутся на том же уровне, и только 20% ориентируются на «значительное урезание» бюджетов.

Несмотря на это, 68% респондентов ответили, что их цели останутся прежними (32%) или будут повышены (36%).

86% респондентов считают, что в этом году достичь поставленных целей будет труднее ввиду сокращённых бюджетов и других обстоятельств.

На вопрос будет ли SEO более важным или менее важным в этот период, 63% респондентов ответили, что его важность увеличится – немного (34%) или значительно (29%). Лишь 5% считают, что важность поисковой оптимизации уменьшится.

Органический поиск – ведущий канал

В прошлом году для 66% маркетологов органический поиск был самым эффективным каналом. За ним следуют поисковая реклама (50%) и email-маркетинг (50%).

Социальные сети таким каналом назвали лишь 14% респондентов.

Предполагается, что эти мнения будут управлять будущими решениями, которые маркетологи будут принимать в период рецессии.

В условиях глобального экономического спада большинство респондентов планируют уменьшать бюджеты на продвижение, инвестировать больше в SEO и поднимать пороговые значения ROI для маркетинговых решений.

Сокращения персонала планируют провести только 25% респондентов.

Выводы

Основные выводы исследования говорят о том, что органический поиск является ведущим по эффективности каналом, а SEO – важной тактикой в долгосрочной перспективе.

По мнению Conductor, если инвестировать в SEO сейчас, то это позволит получить значительные дивиденды, когда кризис закончится.

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