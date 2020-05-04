Как макеты SERP Google влияют на поведение пользователей – исследование

Команда агентства Coast Digital решила выяснить, как оформление страницы результатов поиска Google влияет на поведение пользователей.

Для сбора данных авторы исследования использовали несколько методов:

Отслеживание движений глаз

Анализ выражений лица

Отслеживание электрической активности кожи

В исследовании приняли участие 20 человек.

Респондентам было дано задание выполнить поиск по ряду запросов, относящихся к разным стадиям пути к покупке.

Тесты проводились на десктоп-устройствах.

Основные выводы исследования:

Характер поиска значительно меняет паттерны взаимодействия, даже когда отображаются похожие макеты SERP. (Вероятно, поэтому разные варианты SERP так активно тестируются инженерами Google).

Избранные сниппеты являются высоко эффективными для информационных запросов. И хотя 33% пользователей выбирают не переходить на сайт после получения быстрого ответа, две трети (66%) всё ещё переходят на сайт (что очень отличается от тех данных, которые были получены в других исследованиях).

Локальные результаты вовлекают пользователей во взаимодействие и предоставляют необходимую информацию в эффективном формате.

Даже при добавлении в выдачу панелей Сети знаний, блоков с похожими запросами и избранных сниппетов более традиционные результаты и поисковая реклама по-прежнему играют важную роль для пользователей и привлекают их внимание.

Авторы отчёта также добавили, что пользователи хорошо реагируют на избранные сниппеты и довольно долго удерживают на них внимание. Особенно это актуально для чисто информационных или образовательных запросов. При этом также наблюдалась и отрицательная реакция. Это происходило в тех случаях, когда избранные сниппеты содержали нерелевантную или неточную информацию.

По мнению специалистов Coast Digital, результаты исследования также указывают на то, что в настоящее время SEO во многом связано с контекстом. Что пользователи ожидают увидеть, когда вводят определённый запрос? В зависимости от характера запроса (коммерческий или информационный) результаты поиска будут разными.

В будущем в Coast Digital планируют повторить это исследование с большим количеством участников, а также изучить поведенческие паттерны в мобильном поиске.

Подробный отчёт об исследовании доступен по ссылке.