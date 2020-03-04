Google: сайты на Shopify не получают преимуществ в ранжировании

На днях один из вебмастеров спросил в Twitter, предоставляет ли Google какие-либо преимущества в ранжировании такой популярной ecommerce-платформе, как Shopify.

По словам сотрудника поиска Джона Мюллера, алгоритмы Google не учитывают используемую сайтом CMS.

«У нас нет специальных алгоритмов для помощи какой-либо конкретной CMS. Когда на сайте всё реализовано технически правильно, то нет большой необходимости делать что-то особенное :). Возможности для улучшения есть всегда, но хорошая и стабильная основа имеет большое значение».

We generally don't have special search algorithms to help any particular CMS. When sites do things technically correct, there's not much need to do anything special :). There's always room for improvement, but a good & stable foundation goes a long way. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) March 1, 2020

Он также добавил, что массовое использование и популярность CMS практически ничего не меняет в этом плане.

I don't think mass adoption changes much, but if something's important, we'll want to show it where relevant in search. With a reasonable technical foundation, there's nothing that really needs to be done for that. Making a good foundation is easier nowadays, but not a given 🙂 — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) March 1, 2020

Напомним, в 2016 году Мюллер заявил то же самое в ответ на аналогичный вопрос о WordPress.