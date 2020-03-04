Google: сайты на Shopify не получают преимуществ в ранжировании

Анна Бондарь -
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На днях один из вебмастеров спросил в Twitter, предоставляет ли Google какие-либо преимущества в ранжировании такой популярной ecommerce-платформе, как Shopify.

По словам сотрудника поиска Джона Мюллера, алгоритмы Google не учитывают используемую сайтом CMS.

«У нас нет специальных алгоритмов для помощи какой-либо конкретной CMS. Когда на сайте всё реализовано технически правильно, то нет большой необходимости делать что-то особенное :). Возможности для улучшения есть всегда, но хорошая и стабильная основа имеет большое значение».

Он также добавил, что массовое использование и популярность CMS практически ничего не меняет в этом плане.

Напомним, в 2016 году Мюллер заявил то же самое в ответ на аналогичный вопрос о WordPress.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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