Клиенты Shopify смогут превращать свои каталоги в товарные пины

Пользователи ecommerce-платформы Shopify получили возможность быстро превращать свои каталоги в товарные пины. Эта функциональность будет доступна через приложение Pinterest в Shopify App Store.

Новое приложение позволяет продавцам загрузить свои каталоги в Pinterest, после чего товары будут автоматически преобразованы в товарные пины. Продавцы также смогут отслеживать эффективность этих пинов.

Приложение уже запущено в США и Канаде. В ближайшие недели оно также станет доступно в других странах, где доступно размещение рекламы в Pinterest.