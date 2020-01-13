В новогодние праздники россияне пили чай и покупали телефоны

Самыми популярными товарами во время праздничного онлайн-шопинга у Россиян стали одежда, обувь, косметика, товары для дома, электроника, бытовая техника, товары для хобби, книги, автотовары, еда и спортинвентарь.

Согласно исследованию Яндекс.Маркета и Яндекс.Кассы, средний чек за большую часть из этих товаров уменьшился по сравнению с прошлогодними январскими каникулами, но на товары для дома, для хобби и на еду россияне тратили в среднем за раз на треть больше, чем годом ранее.

Средний чек за продукты вырос на 46% — до 1995 рублей. В этой категории на Яндекс.Маркете пользователи чаще всего искали чай, спрос на который увеличился на 52%. В минувшие праздники выросли также средние платежи россиян за еду с доставкой из кафе быстрого питания и ресторанов — на 55% и 33% соответственно.

Самым высоким спросом у покупателей в период с 1 по 8 января 2020 и 2019 годов пользовались мобильные телефоны и аксессуары для них. Средний чек россиян за электронику составил 3223 рубля — это на 15% ниже, чем в первые дни прошлого года.

В интернет-магазинах одежды, обуви и аксессуаров в обозначенный период пользователи тратили в среднем по 956 рублей — на 3% меньше, чем в первых числах 2019 года. Наибольшим спросом у покупателей пользовались кеды и кроссовки — таких запросов на Яндекс.Маркете было на 63% больше. Средний чек за косметику и парфюмерию тоже сократился на 3% и составил 3303 рубля.

В первых числах наступившего года пользователи развлекались не только интернет-шопингом. Так, их средний чек за онлайн-игры составил 533 рубля. Люди стали больше тратить на билеты в кино, театры, музеи и на концерты — в этой категории средний платеж вырос на 8% по сравнению с прошлым годом и составил 2105 рублей.

Напомним, согласно декабрьскому исследованию Яндекс.Поиска, с окончанием зимних праздников пользователи начинают активно интересоваться темами красоты и здоровья: растет количество запросов о спортивном питании, натуральных продуктах, клиниках.