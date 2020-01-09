В Госдуму внесен законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об административных штрафах за пропаганду наркотических средств и психотропных веществ в интернете.

Согласно информации, размещенной в думской электронной базе данных, предлагается ввести штрафы для граждан в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей. В качестве альтернативного наказания судья сможет в административном порядке приостановить деятельность юридического лица на срок до 90 суток.

Совершение такого правонарушения иностранцем или лицом без гражданства повлечет за собой штраф в размере от 4 тыс. до 30 тыс. рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации, либо административный арест на срок до 15 суток.

Одновременно с этим правительство предлагает ужесточить ответственность для операторов связи и интернет-провайдеров за неисполнение обязанности по блокировке информации, доступ к которой должен быть ограничен на основании поступивших от Роскомнадзора данных.

Как отмечается в пояснительной записке, за первое полугодие 2019 года МВД России рассмотрено свыше 23 тыс. обращений, по которым принято более 12 тыс. экспертных решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим запрещенную информацию о наркотиках.

По данным МВД, наибольшую опасность представляют интернет-ресурсы, созданные и функционирующие для организации сбыта наркотиков — электронные наркомагазины и площадки автопродаж, на их долю в 2018 году пришлось порядка 11 тыс. обращений (31% общего количества), а также страницы в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Facebook, в отношении них поступило свыше 8 тыс. обращений (23% общего количества).

Напомним, в октябре 2019 года президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.

