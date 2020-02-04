Google: если сайт требует ручного добавления страниц в индекс, то у него проблемы

Анна Бондарь -
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На днях сотрудник Google Джон Мюллер заявил в Twitter, что если сайт требует ручного добавления страниц в индекс (через отправку соответствующих заявок в Search Console), то у него проблемы.

«Если ваш сайт полагается на ручное добавление в индекс для нормального контента, то вам нужно значительно его улучшить. Search Console не исправляет ваш сайт, вам нужно сделать это самостоятельно», — написал Мюллер, отвечая на вопрос одного из вебмастеров.

Если с сайтом всё в порядке, то Google автоматически сканирует и индексирует страницы и владельцу ресурса не нужно использовать запросы на индексацию в Search Console.

При этом форсированное добавление страниц в индекс не помогает им ранжироваться выше, поэтому для этих целей использовать данную функцию нецелесообразно.

Отметим, что в последние дни зарубежные вебмастера жалуются на проблемы с отправкой запросов на сканирование страниц. С чем они связаны, пока непонятно.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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