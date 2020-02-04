Google: если сайт требует ручного добавления страниц в индекс, то у него проблемы

На днях сотрудник Google Джон Мюллер заявил в Twitter, что если сайт требует ручного добавления страниц в индекс (через отправку соответствующих заявок в Search Console), то у него проблемы.
«Если ваш сайт полагается на ручное добавление в индекс для нормального контента, то вам нужно значительно его улучшить. Search Console не исправляет ваш сайт, вам нужно сделать это самостоятельно», — написал Мюллер, отвечая на вопрос одного из вебмастеров.
Если с сайтом всё в порядке, то Google автоматически сканирует и индексирует страницы и владельцу ресурса не нужно использовать запросы на индексацию в Search Console.
При этом форсированное добавление страниц в индекс не помогает им ранжироваться выше, поэтому для этих целей использовать данную функцию нецелесообразно.
Отметим, что в последние дни зарубежные вебмастера жалуются на проблемы с отправкой запросов на сканирование страниц. С чем они связаны, пока непонятно.
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