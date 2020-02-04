Google: если сайт требует ручного добавления страниц в индекс, то у него проблемы

На днях сотрудник Google Джон Мюллер заявил в Twitter, что если сайт требует ручного добавления страниц в индекс (через отправку соответствующих заявок в Search Console), то у него проблемы.

«Если ваш сайт полагается на ручное добавление в индекс для нормального контента, то вам нужно значительно его улучшить. Search Console не исправляет ваш сайт, вам нужно сделать это самостоятельно», — написал Мюллер, отвечая на вопрос одного из вебмастеров.

If your site relies on manual index submission for normal content, you need to significantly improve your site. Search console does not fix your site, you need to do that yourself. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) February 3, 2020

Если с сайтом всё в порядке, то Google автоматически сканирует и индексирует страницы и владельцу ресурса не нужно использовать запросы на индексацию в Search Console.

При этом форсированное добавление страниц в индекс не помогает им ранжироваться выше, поэтому для этих целей использовать данную функцию нецелесообразно.

Отметим, что в последние дни зарубежные вебмастера жалуются на проблемы с отправкой запросов на сканирование страниц. С чем они связаны, пока непонятно.