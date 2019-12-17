В Google News временно не работает поисковый оператор site:

Анна Бондарь -
78

Google сообщил, что на сайте и в приложении Google News временно не работает поисковый оператор site:.

Согласно информации, опубликованной на форуме Publisher Center Help, команда сервиса работает над восстановлением этой функции, и она возобновит свою работу в 2020 году. Когда именно, в Google не уточнили.

Пока же для поиска проиндексированных страниц можно использовать команду site: в основном поиске Google и на вкладке «Новости».

Результаты поиска в Google News:

Основной поиск:

Вкладка «Новости»:

Напомним, что ранее в этом месяце в Google News наблюдались проблемы с добавлением новых сайтов.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

1
Прокомментировать

avatar
1 Цепочка комментария
0 Ответы по цепочке
1 Последователи
 
Популярнейший комментарий
Цепочка актуального комментария
1 Авторы комментариев
oks Авторы недавних комментариев
  Подписаться  
новее старее большинство голосов
Уведомление о
oks
Участник
oks

Вообще, он уже больше года работает некорректно примерно в 30% запросов )

Голос за0Голос против  Ответить
4 часов назад