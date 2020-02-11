Джон Мюллер: сайт нужно продвигать – так же, как и бизнес

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер подтвердил, что сайты необходимо продвигать для получения ссылок и трафика. Обычно Google рекомендует только создавать качественный контент, но по словам Мюллера, этого недостаточно.

По сути, вопрос был связан с линкбилдингом и тем, является ли он необходимым для ранжирования в Google.

Так, вебмастер рассказал, что несколько его сайтов начал хорошо ранжироваться в конкурентных нишах спустя два года после запуска – только благодаря контенту, без линкбилдинга.

Он спросил, можно ли как-то сократить этот срок за счёт получения ссылок от авторитетных сайтов? Или же это совершенно незначимо, и этот процесс всё равно занял бы примерно то же время?

Мюллер ответил, что в сканировании, индексировании и ранжировании Google использует множество разных факторов. Поэтому сложно сказать, какой результат имели бы те или иные действия по оптимизации.

При этом он отметил, что если владелец сайта хочет привлечь пользователей, то ресурс необходимо продвигать, а не надеяться лишь на то, что рано или поздно Google о нём узнает и проиндексирует его контент. Но это не значит, что нужно обязательно заниматься линкбилдингом. Важно донести пользователям информацию о сайте.

Это позволит привлечь их на сайт, а уже увидев качественный и интересный контент они смогут на него сослаться.

Как именно обеспечить сайту узнаваемость, Мюллер не уточнил. При этом он отметил, что все эти вещи могут усилить сигналы сайта и помочь Google определить его место среди других ресурсов в интернете.

По мнению Мюллера, двигаться к тому, чтобы сайт заметили и оценили – это хороший способ получения ссылок.

Поэтому, если кто-то создаёт сайт и никому о нём не рассказывает, но надеется, что Google его найдёт и начнёт ранжировать, то это неправильный подход.

Сайт – это, по сути, бизнес. В связи с этим важно тратить время не только на его создание, но и на построение аудитории. При этом также важно понимать, что люди хотят, и отвечать на их пожелания, а также учитывать обратную связь – т.е., делать то же самое, что и в случае обычного бизнеса.

«Если вы его создаёте, то также продвигайте. Бизнесы, как правило, не становятся успешными, пряча свои магазины. Ключ к видимости – сделать так, чтобы о сайте узнали, и слушать, что люди хотят или ожидают от вашего ресурса», — заключил Мюллер.

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него, можно на видео ниже: