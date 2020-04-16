Вышла новая версия SiteAnalyzer с ускоренным парсингом и визуализацией

В новой версии программы SiteAnalyzer, предназначенной для сканирования и анализа содержимого сайта, была проведена оптимизация скорости парсинга (прирост составил порядка 10%), повышена стабильность работы сканера и увеличена скорость отображения данных на графе визуализации данных.

Скорость рисования узлов графа достигла увеличения порядка 10 раз — теперь граф с легкостью может отображать 100 000 узлов и более.

Также в SiteAnalyzer 2.0.2:

оптимизировано время финального сохранения проекта в базу (актуально для сайтов больших размеров)

оптимизировано отображение дубликатов заголовков H1-H6 (убраны дублирующие друг друга страницы)

добавлена возможность отключения оповещения о выходе новой версии при старте программы

добавлена колонка с указанием числа входящих ссылок на страницу на вкладке PageRank

добавлена возможность поворота графа и изменения масштаба на произвольную величину

исправлено не всегда корректное определение неканонических страниц (Wrong Canonical)

исправлена ошибка «Access violation», возникающая при удалении большого количества URL

исправлен баг исчезновения URL, возникающий при постановке на паузу процесса сканирования проекта / списка URL

исправлен баг, при котором в поле Быстрой фильтрации не работала кнопка Delete

устранены незначительные ошибки в юзабилити, исправлены мелкие баги

Напомним, в предыдущей версии SiteAnalyzer появился режим визуализации ссылочных связей на графе. Он помогает SEO-специалистам оценивать распределение внутреннего PageRank на страницах сайта.