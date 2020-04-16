Вышла новая версия SiteAnalyzer с ускоренным парсингом и визуализацией

В новой версии программы SiteAnalyzer, предназначенной для сканирования и анализа содержимого сайта, была проведена оптимизация скорости парсинга (прирост составил порядка 10%), повышена стабильность работы сканера и увеличена скорость отображения данных на графе визуализации данных.
Скорость рисования узлов графа достигла увеличения порядка 10 раз — теперь граф с легкостью может отображать 100 000 узлов и более.
Также в SiteAnalyzer 2.0.2:
- оптимизировано время финального сохранения проекта в базу (актуально для сайтов больших размеров)
- оптимизировано отображение дубликатов заголовков H1-H6 (убраны дублирующие друг друга страницы)
- добавлена возможность отключения оповещения о выходе новой версии при старте программы
- добавлена колонка с указанием числа входящих ссылок на страницу на вкладке PageRank
- добавлена возможность поворота графа и изменения масштаба на произвольную величину
- исправлено не всегда корректное определение неканонических страниц (Wrong Canonical)
- исправлена ошибка «Access violation», возникающая при удалении большого количества URL
- исправлен баг исчезновения URL, возникающий при постановке на паузу процесса сканирования проекта / списка URL
- исправлен баг, при котором в поле Быстрой фильтрации не работала кнопка Delete
- устранены незначительные ошибки в юзабилити, исправлены мелкие баги
Напомним, в предыдущей версии SiteAnalyzer появился режим визуализации ссылочных связей на графе. Он помогает SEO-специалистам оценивать распределение внутреннего PageRank на страницах сайта.
Trojan:Win32/Occamy.АА в программе это норм?