Вышла новая версия SiteAnalyzer с ускоренным парсингом и визуализацией

Оксана Мамчуева -
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В новой версии программы SiteAnalyzer, предназначенной для сканирования и анализа содержимого сайта, была проведена оптимизация скорости парсинга (прирост составил порядка 10%), повышена стабильность работы сканера и увеличена скорость отображения данных на графе визуализации данных.

Скорость рисования узлов графа достигла увеличения порядка 10 раз  — теперь граф с легкостью может отображать 100 000 узлов и более.

Также в SiteAnalyzer 2.0.2:

  • оптимизировано время финального сохранения проекта в базу (актуально для сайтов больших размеров)
  • оптимизировано отображение дубликатов заголовков H1-H6 (убраны дублирующие друг друга страницы)
  • добавлена возможность отключения оповещения о выходе новой версии при старте программы
  • добавлена колонка с указанием числа входящих ссылок на страницу на вкладке PageRank
  • добавлена возможность поворота графа и изменения масштаба на произвольную величину
  • исправлено не всегда корректное определение неканонических страниц (Wrong Canonical)
  • исправлена ошибка «Access violation», возникающая при удалении большого количества URL
  • исправлен баг исчезновения URL, возникающий при постановке на паузу процесса сканирования проекта / списка URL
  • исправлен баг, при котором в поле Быстрой фильтрации не работала кнопка Delete
  • устранены незначительные ошибки в юзабилити, исправлены мелкие баги

Напомним, в предыдущей версии SiteAnalyzer появился режим визуализации ссылочных связей на графе. Он помогает  SEO-специалистам оценивать распределение внутреннего PageRank на страницах сайта.

ИСТОЧНИКПресс-релиз SiteAnalyzer
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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Trojan:Win32/Occamy.АА в программе это норм?

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