Вышла новая версия SiteAnalyzer с визуализацией структуры сайта на графе

В новой версии программы SiteAnalyzer, предназначенной для сканирования и анализа содержимого сайта, реализована визуализация структуры сайта на графе (визуализация ссылочных связей, аналогично как это делает Screaming Frog SEO Spider).
Режим визуализации ссылочных связей на графе поможет SEO-специалисту оценить распределение внутреннего PageRank на страницах сайта, а также понять, какие из страниц получают большую ссылочную массу (и соответственно, больший внутренний ссылочный вес в глазах поисковых систем), а каким страницам и разделам сайта не хватает внутренних ссылок.
Таким образом, при помощи режима визуализации структуры сайта, SEO-специалист сможет наглядно оценить то, как организована внутренняя перелинковка на сайте, а также за счет визуального представления массы PageRank, присвоенной тем или иным страницам, оперативно вносить корректировки в текущую перелинковку сайта и тем самым повышать релевантность интересующих страниц.
Кроме того, в новой версии добавлена возможность сканирования сайтов по внутренним URL, а не только по главной странице, как было ранее. А также появилась возможность сканирования локальных сайтов на Denwer или Live Server по адресам типа http://127.0.0.1:5500/
Также в SiteAnalyzer 2.0:
- добавлено автоматическое пересканирование страниц, если их скачивание завершается таймаутом (например, когда сайт блокирует большое количество одновременных запросов и возвращает неопределенные коды ответа)
- добавлена возможность автоматического обновления версий программы (при старте программы или через главное меню)
- добавлена возможность копирования текста из поля ввода URL по Ctrl-C
- добавлен счетчик оставшегося времени сканирования текущего проекта
- оптимизировано управление скоростью скачивания и записью данных в базу (теперь сохранение данных в базу не будет таким долгим при большом количестве потоков сканирования)
- восстановлена возможность сканирования больших массивов ссылок при импорте URL из файла, буфера обмена, либо по ссылке
- восстановлена проверка индексации страниц через сервис Яндекс XML
- исправлен баг с некорректным ответом сервера при парсинге страниц, содержащих в URL знак плюс (+)
- исправлен некорректный экспорт структуры сайта в CSV (число страниц сайта выгружалось не полностью)
- исправлен некорректный учет содержимого тега BASE при парсинге страниц (когда BASE HREF представлял собой домен)
- исправлены другие баги
Напомним, в предыдущей версии SiteAnalyzer был осуществлен переход на 64-битную версию, благодаря чему стало доступно сканирование сайтов до 10 млн страниц.
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