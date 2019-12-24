Вышла новая версия SiteAnalyzer с визуализацией структуры сайта на графе

В новой версии программы SiteAnalyzer, предназначенной для сканирования и анализа содержимого сайта, реализована визуализация структуры сайта на графе (визуализация ссылочных связей, аналогично как это делает Screaming Frog SEO Spider).

Режим визуализации ссылочных связей на графе поможет SEO-специалисту оценить распределение внутреннего PageRank на страницах сайта, а также понять, какие из страниц получают большую ссылочную массу (и соответственно, больший внутренний ссылочный вес в глазах поисковых систем), а каким страницам и разделам сайта не хватает внутренних ссылок.

Таким образом, при помощи режима визуализации структуры сайта, SEO-специалист сможет наглядно оценить то, как организована внутренняя перелинковка на сайте, а также за счет визуального представления массы PageRank, присвоенной тем или иным страницам, оперативно вносить корректировки в текущую перелинковку сайта и тем самым повышать релевантность интересующих страниц.

Кроме того, в новой версии добавлена возможность сканирования сайтов по внутренним URL, а не только по главной странице, как было ранее. А также появилась возможность сканирования локальных сайтов на Denwer или Live Server по адресам типа http://127.0.0.1:5500/

Также в SiteAnalyzer 2.0:

добавлено автоматическое пересканирование страниц, если их скачивание завершается таймаутом (например, когда сайт блокирует большое количество одновременных запросов и возвращает неопределенные коды ответа)

добавлена возможность автоматического обновления версий программы (при старте программы или через главное меню)

добавлена возможность копирования текста из поля ввода URL по Ctrl-C

добавлен счетчик оставшегося времени сканирования текущего проекта

оптимизировано управление скоростью скачивания и записью данных в базу (теперь сохранение данных в базу не будет таким долгим при большом количестве потоков сканирования)

восстановлена возможность сканирования больших массивов ссылок при импорте URL из файла, буфера обмена, либо по ссылке

восстановлена проверка индексации страниц через сервис Яндекс XML

исправлен баг с некорректным ответом сервера при парсинге страниц, содержащих в URL знак плюс (+)

исправлен некорректный экспорт структуры сайта в CSV (число страниц сайта выгружалось не полностью)

исправлен некорректный учет содержимого тега BASE при парсинге страниц (когда BASE HREF представлял собой домен)

исправлены другие баги

Напомним, в предыдущей версии SiteAnalyzer был осуществлен переход на 64-битную версию, благодаря чему стало доступно сканирование сайтов до 10 млн страниц.